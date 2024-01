"Tutta la mia famiglia coinvolta, ma la parrocchia deve ripartire"

Suo figlio di 8 anni è stato tra i primi a essere soccorso e trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Grosseto perchè bisognoso di cicli di camera iperbarica. Anche sua moglie e sua figlia (una delle catechiste della recita dell’Epifania), sono ricorse alle cure ospedaliere per intossicazione, mentre è andata meglio a lui e all’altra figlia. Per altro, Domenico Falini e una delle figlie erano rimasto coinvolto con una lieve intossicazione anche la prima volta, a dicembre 2022, quando a farne le spese più gravi fu il prete di allora Don Benito Chiarabolli e una corista. "Abbiamo vissuto tutti attimi di paura e apprensione, inutile negarlo" racconta Falini, tra le anime più attive del comitato parrocchiale di Pergo. "Nessuno si sarebbe immaginato un epilogo come questo, certi che le modifiche all’impianto che erano state fatte fossero state efficaci. In altri momenti, come per esempio, la notte di Natale, l’impianto era stato accesso per molto più tempo, senza dare problemi". Ogni anno a settembre, nell’altra chiesa della frazione, quella del Santuario della Madonna del Bagno viene realizzata una festa di paese e un’altra ne è stata organizzata alla chiesa di San Bartolomeo a ottobre. Momenti aggregativi con cui sono stati raccolti anche i fondi necessari per mettere mano ai lavori all’impianto di riscaldamento che hanno interessato sia la chiesa sia la canonica che è oggi sede delle attività di animazione e di catechismo della parrocchia.

"Oggi siamo una bella comunità con un nutrito comitato di volontari e non ci tiriamo indietro quando c’è da fare la nostra parte. Così è stato anche questa volta. Sono stati anni complessi, perchè dalla morte del nostro storico parroco don Giuseppe Corbelli nel 2015, abbiamo avuto un bel turn over di guide spirituali e non è stato facile mantenere una continuità. Proprio da questo autunno avevamo cercato di ripartire con le attività e questo momento aggregativo dell’epifania faceva parte di uno di quei momenti. La risposta era stata entusiasta".

Sulle polemiche che sono nate dopo l’incidente di intossicazione Falini cerca di mediare. "Dobbiamo tutti ritrovare fiducia e tranquillità, sono ottimista che li ricostruiremo tutti insieme attraverso il dialogo. La cosa importante è che ora quasi tutti si siano ripresi e stiano bene. Un grazie di cuore va rivolto a tutta la macchina emergenziale, che è stata eccezionale".

L’augurio da parte del comitato parrocchiale è che ora don Piero ripensi alla decisione e torni lo stesso a dire la messa a Pergo, anche senza riscaldamento. "Rispettiamo la decisione del parroco, ma sarebbe bello come vicinanza alla comunità mantenere questo momento di preghiera".

Laura Lucente