Tutino, il pioniere dei diari della memoria Da inviato a Cuba a custode delle piccole cose

Camillo Brezzi

In questi ultimi anni spesso la stampa ha richiamato il centenario della nascita di illustri personaggi, la generazione dei ventenni che, all’indomani della seconda guerra mondiale, si afferma nella nuova società italiana esprimendosi liberamente nelle varie arti. Anche quest’anno, solo per fare pochi esempi assai diversi fra di loro, il 27 maggio è stata celebrata la nascita del parroco di Barbiana don Lorenzo Milani, così come ristampe e spettacoli teatrali hanno anticipato il centenario di Italo Calvino (15 ottobre). Fra pochi giorni è il 7 luglio, centenario della nascita di Saverio Tutino.

Nato a Milano, a 21 anni è partigiano nella Serra di Ivrea, nel dopoguerra inviato speciale de “l’Unità” e poi de “la Repubblica” in Cina, Francia, Algeria, Cuba, Cile, Argentina, Spagna. Scrittore, sfuggito a vari scontri a fuoco in diversi paesi dell’America Latina, dopo aver saputo di aver evitato una esecuzione da parte delle Brigate rosse e superata una difficile operazione al cuore, Saverio Tutino, da poco sessantenne, cambia vita. Incontra Gloria Argelés, una scultrice argentina che abita a Roma, diverrà sua moglie; inizia a soggiornare nella Alta Valtiberina, dapprima al Castello di Sorci di Primo Barelli, e poi – come ricorderà nella sua autobiografia, L’occhio del barracuda – in "luoghi adatti al mio carattere e anche alla mia età": boschi, cervi, daini, caprioli, funghi e tartufi.

Può sembrare paradossale che un famoso "inviato speciale", che nel dopoguerra ha viaggiato e ha abitato nelle più importanti capitali della politica internazionale, un intellettuale e "militante", che ha visto e conosciuto i grandi della storia della guerra fredda, decida di appartarsi nell’Appenino tosco-emiliano per raccogliere e conservare le memorie scritte dalla "gente comune", eppure proprio Saverio nel 1984 fonda l’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano.

In un suo scritto, Saverio ha ricordato "niente mi è sembrato più vicino a quanto avevo fatto in tutta la mia vita (“balilla”, partigiano, giornalista militante nel comunismo internazionale), che andare verso la vita degli altri non più per offrire futuri paradisi collettivi, ma per consolidare l’identità individuale presente. Creare un archivio della memoria personale come gesto quasi riparatore, per offrire pari opportunità a tutti quelli che vogliono raccontare solo un pezzo della propria vita, giorno per giorno, oppure nella ricostruzione di un’epoca intera".

Questa importante esperienza culturale è un tutt’uno con i vari momenti della sua esistenza, forse il completamento di quel suo essere un hombre de vuelta, come gli disse un giorno Gloria, usando un’espressione argentina: un uomo capace di credere e dubitare al tempo stesso, di impegnarsi con l’istinto ma anche ricredersi, insomma un uomo che non si accontenta di sapere né vuole insegnare. Un uomo passato dalla Serra d’Ivrea alla Sierra Maestra per approdare all’Appennino dove, negli ultimi anni, passeggiando con il suo bastone, indicava il futuro per l’Archivio, per i suoi diaristi.

Al di là di qualche incontro saltuario, il primo nitido ricordo che ho di lui risale all’aprile 1995. Nella mia qualità di presidente della Biblioteca Città di Arezzo, insieme al mio amico Marcello Flores, presentammo due libri di Saverio, L’occhio del barracuda e Cicloneros. Da anni ammiravo i suoi scritti e i suoi articoli ed ero un po’ intimidito dalla presenza del famoso giornalista; bastarono pochi minuti per rimanere affascinato dalla sua personalità e dai suoi racconti. Fu subito molto diretto. "Devi venire a Pieve Santo Stefano a scoprire l’Archivio dei diari, è un posto magico, ti piacerà". E così feci. Dal settembre 1995 Saverio mi chiamò a far parte della giuria nazionale del Premio Pieve, un’esperienza insolita e particolare, un appuntamento annuale al quale, per mia grande fortuna, dopo trent’anni ancora partecipo. La sua passione e il progetto che aveva realizzato fondando l’Archivio dei diari da poco più di dieci anni, mi entusiasmarono e iniziammo una proficua collaborazione, dove la "memoria" era il nostro comune denominatore.

Il fondatore dell’Archivio dei diari sin da ragazzo scriveva ogni giorno almeno una pagina del suo diario; in una pagina di quello del 1987 si domanda: "Perché proprio io mi sono occupato di diari?". E ricollegandosi alla sua intensa e variegata esistenza suggeriva: "Forse perché come “rivoluzionario” mi ero dedicato troppo allo strumento e troppo poco all’oggetto della rivoluzione sognata. Troppo al partito, poco all’uomo". Qualche anno dopo, nella sua autobiografia, ricorda che i diari, le memorie, gli epistolari, raccolti a Pieve , "sono diventati per me l’oggetto di una ricerca sulla vita umana".

Nel centenario della nascita e a quasi quarant’anni dalla fondazione dell’Archivio dei diari, è bene ricordare che Saverio Tutino ha avuto il merito di essere riuscito a evitare la dispersione di un patrimonio documentario unico, di aver costruito, dal nulla, un complesso collettivo di memorie, di aver valorizzato attraverso la conservazione, la catalogazione, la schedatura e, poi, la digitalizzazione, di una ricchezza senza pari. Saverio è riuscito a donare a Pieve Santo Stefano un’eccellenza culturale, non solo della provincia e della Toscana, ma nazionale. Ancor di più è stato capace, nella sua grande generosità, a organizzare il futuro dell’Archivio dei diari. Di tutto questo ti siamo grati, caro Saverio.