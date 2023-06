Turisti dal Sol Levante Raffica di appuntamenti per l’estate al Borgo

di Claudio Roselli

Si preannuncia un’estate più ricca del solito per Sansepolcro a livello di eventi. In attesa del cartellone ufficiale, le anticipazioni arrivano dall’assessore che si occupa proprio di questa materia, Francesca Mercati. "Vi saranno appuntamenti non direttamente gestiti dal Comune, vedi Kilowatt Festival e Terre in Festival, poi il teatro popolare e altri che stanno a testimoniare la vivacità delle nostre associazioni. In programma anche diversi concerti di musica varia, prima di arrivare al periodo clou delle Feste del Palio della Balestra, che quest’anno allungheremo a tre settimane. Il Palio sarà il 10 settembre e quindi inizieremo nell’ultima parte di agosto a suon di musica con I Citti del Fare. Ricordiamo anche Borgo Jazz, manifestazione nata lo scorso anno che occuperà due fine settimana di agosto, per cui sarà un’estate senza momenti morti, a beneficio sia dei cittadini che dei turisti; un’estate fatta soprattutto di momenti musicali". Da Pasqua fino al 2 giugno, sono stati quattro i ponti festivi: soddisfatti per una presenza turistica che in determinanti frangenti è stata anche e soprattutto straniera? "Esatto. Ci inorgoglisce il fatto che molti stranieri siano venuti qui da noi e sottolineo i giapponesi, più presenti del solito, poiché attratti dall’aspetto anche culturale di Piero della Francesca e di Luca Pacioli. Non solo: a giudicare da loro, anche la biblioteca e l’Archivio Storico Diocesano sono stati trasformati in tappe di visita. Sempre i giapponesi, ma anche gli americani, hanno espressamente richiesto di entrare nell’archivio storico per poter vedere la Summa di Luca Pacioli. Direi quindi che il responso sia stato ottimo, non dimenticando il turismo fatto di famiglie, coppie, gruppi di amici e camperisti, oltre che comitive".

Avete l’intenzione di potenziare i servizi di vigilanza e controllo e ai commercianti chiederete di aprire in orari diversi da quelli tradizionali ma più confacenti, per il periodo, alle esigenze della gente? "Vogliamo che vi sia un maggiore controllo serale. Inseriremo qualche vigile in più, perché il controllo non deve essere fatto solo su alcolismo o fatti di cronaca, ma esteso anche a pulizia e decoro della città. Relativamente ai commercianti, quella di tenere aperto il negozio anche nel dopocena è una loro scelta".