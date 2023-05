Turisti col vizio dei colpi in vallata La refurtiva trovata nelle valigie Così tre giovani finiscono nei guai

di Francesca Mangani

Soggiornavano in un b&b dell’alto Casentino, si spostavano con un’auto rubata e nascondevano oggetti preziosi di cui era stata denunciata la scomparsa: presi tre giovani senza fissa di mora, uno di loro è finito in carcere. A compiere l’indagine sono stati i carabinieri della Stazione di Poppi, supportati dai militari di Talla, che nei giorni scorsi, nell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno effettuato delle verifiche sulle persone che soggiornavano nei numerosi b&b, case vacanze e strutture ricettive dell’alto Casentino, individuando così tre persone straniere senza fissa dimora, di età compresa tra i 32 e i 38 anni. Uno di loro è da subito risultato in possesso di una modesta quantità di hashish. Approfondendo i controlli i militari hanno poi rinvenuto numerosi orologi e preziosi occultai nelle fodere di alcune borse, così come un pc portatile e una macchina fotografica di valore. Gli oggetti tecnologici erano tutti privi di cavi di ricarica, così come gli oggetti preziosi occultati nelle fodere delle borse.

Da subito è così emerso che si trattava di una gang che si dedicava presumibilmente a furti in appartamento e auto in sosta. La perquisizione infatti ha permesso di trovare anche la chiave di un’autovettura, una Lancia Y parcheggiata in una vicina area, anch’essa derubata a Roma nel mese di marzo. Trasportati al Comando della Compagnia di Bibbiena, i tre sono stati sottoposti ad una più approfondita identificazione, all’esito della quale, con la comparazione delle impronte, uno dei due uomini è stato riconosciuto come destinatario di un ordine di carcerazione per essere precedentemente evaso dagli arresti domiciliari cui l’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia lo aveva sottoposto per altri reati. L’uomo è stato così portato nel carcere di Arezzo e con le altre persone denunciato per concorso in ricettazione. L’attività è risultata fondamentale anche in chiave preventiva in quanto sono stati sicuramente sventati altri reati probabilmente in programma nel corso delle festività, approfittando delle uscite di molti cittadini dalle proprie abitazioni.