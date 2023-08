Turismo, sette mesi a +25 per cento Agosto frena ma c’è un tesoretto

di Lucia Bigozzi

"Sette mesi da incorniciare con un luglio veramente ottimo", dice Simone Chierici dai piani alti della Fondazione Arezzo In Tour. La parabola aretina nell’anno che mostra una frenata dei flussi turistici sotto il peso dell’inflazione che alza il costo della vita e abbassa il trend delle vacanze, non è discendente. La città tiene e lo fa senza scivoloni, come invece accade in altre mete toscane e del centro Italia. I turisti ci sono, in gran parte stranieri, dall’Europa e c’è una buona presenza degli americani dopo il lungo stop della pandemia. I primi sette mesi dell’anno, dati alla mano della Fondazione, dicono che dal 1 gennaio a 31 luglio 2023 in città si è registrato un aumento di presenze tra alberghi e strutture extralberghiere che supera un +25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.

Sull’andamento di agosto è ancora presto per tirare la riga ma le previsioni calcolano una flessione del 10 per cento, anche se il recupero del last minute potrebbe ribaltare il quadro o comunque attenuare il contraccolpo rispetto al trend della prima metà dell’anno. Un rallentamento che non preoccupa più di tanto gli addetti ai lavori e fa dire a Chierici: "Rispetto alle flessioni ben maggiori di altre mete turistiche, Arezzo pare reggere botta molto meglio".

È vero, il prezzo medio delle camere negli alberghi ha subito un aumento del 20 per cento secondo il report di Assoutenti ma è altrettanto vero che "noi partivamo da tariffe pre-pandemia più basse e sulla variazione dei prezzi incide anche il caro-vita". Tuttavia l’incremento di turisti nei primi sette mesi dell’anno rappresenta un "tesoretto" che compensa la probabile discesa di agosto per poi riassestarsi su un settembre che tra Fiera, Giostra del Saracino ed eventi fieristici si preannuncia in recupero. "Nella prima parte dell’anno siamo riusciti a consolidare i numeri del 2022 e a superarli", rivendica il presidente della Fondazione e assessore al turismo soffermandosi su due aspetti.

Il primo. "Una promozione mirata della città, ad esempio su Germania e Olanda, che ha dato frutti con l’arrivo di visitatori tedeschi e olandesi e più in generale europei. Abbiamo investito molto sull’immagine di Arezzo e questo fa sì che il brand sia ormai riconosciuto all’estero e in Italia. In città arrivano persone non più o non solo perchè seguono la direttrice Firenze-Roma, bensì perchè hanno scelto di vivere in prima persona la narrazione che proponiamo". Ma c’è un altro "traino" che quest’anno sta facendo la differenza: i musei in versione quasi no stop. "Abbiamo puntato sulla massima valorizzazione delle gallerie statali e i risultati sono arrivati: dagli affreschi di Piero in San Francesco a Casa Vasari passando per l’anfiteatro e il museo archeologico, gli accessi sono aumentati rispetto allo stesso periodo 2022", spiega Chierici che rilancia "l’apertura del museo medievale, prima un pò a singhiozzo e adesso molto gettonato dai visitatori". Per Ferragosto musei aperti con il prologo anche alla vigilia.

I numeri: al 31 luglio gli accessi ai musei statali sono stati 71mila e di questi quasi 50mila in San Francesco con un incremento di circa il 45% sullo stesso periodo 2022. Nel calcolo manca il conto degli ingressi al museo medievale con il biglietto entrato in pista dal 1 maggio. Nei primi dodici giorni di agosto nei quattro musei i visitatori hanno superato quota cinquemila. Se agosto non sarà "strepitoso" come luglio e come l’agosto 2022, la città ha già messo in cascina la legna per l’inverno".