Turismo religioso, numeri da record Iniziative anche al Castello di Poppi

CASENTINO

Un 25 aprile tra arte, mete religiose e musica dal vivo: la Festa della Liberazione in Casentino offre occasioni per tutti i gusti. La Verna e Camaldoli sono sold out da giorni ed è letteralmente impossibile trovare un parcheggio per visitare il Santuario Francescano e l’Eremo Camaldolese. Si parla di migliaia di visitatori lo scorso week end con decine e decine di pullman che d sabato si danno il cambio. Il turismo religioso continua così a fare da volano e ad essere protagonista dei numeri della vallata. A Poppi la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Giorgi ospita la mostra "Per seguir virtute e... conoscenza", un’occasione da non perdere nata dalla collaborazioni con il Circolo degli Artisti "Casa di Dante", mentre al Castello di Poppi oggi è l’ultimo giorno utile per visitare l’ultimo lavoro di Gianni Ronconi "Il mio Diario in Toscana" un viaggio fotografico che racconta scorci, momenti e personaggi toscani. Sempre al Castello alle 16 è in programma un tour guidato per scoprire la storia e le bellezze di uno dei simboli del Casentino. Per chi cerca musica e divertimento invece, Simone Baldini Tosi (nella foto) dalle 19 suonerà al Kayma loungebar & restaurant che per l’occasione propone menù bistrot alla carta anche per cena, con le sfiziose proposte dello chef stellato Erez Ohayon.