Turismo, presenze salite del 20% Aumentano gli arrivi dall’estero

Turismo in Casentino nel 2022 sono stai 61.648 gli arrivi e 191.869 le presenze. Dati decisamente in aumento rispetto al 2021, con una crescita del 23% sugli arrivi e del 20% sulle presenze. Sono incrementati in maniera considerevole anche gli stranieri, facendo così raddoppiare la quota del 2021. Rispetto al 2019, anno della pre- pandemia, le presenze sono aumentate del 4% nonostante il dato regionale sia ancora lontano dai dati pre covid.

Da evidenziare infine anche il prolungamento del tempo di permanenza sul territorio che si attesta su oltre 3 notti. "La ripresa c’è e si vede –dicono i sindaci dei comuni dell’Ambito – il lavoro fatto in questi anni, post covid, è stato notevole, questo grazie anche alla regione Toscana e a Toscana Promozione Turistica che hanno reso possibile una nuova forma di aggregazione, gli ambiti turistici a cui noi amministratori abbiamo creduto.

Un plauso agli operatori che, nonostante le difficoltà che hanno accompagnato il settore turistico in questi tre anni, hanno continuato a lavorare con dedizione e professionalità per offrire al viaggiatore un’offerta competitiva e in linea con i cambiamenti che ci sono stati. La pandemia ci ha cambiato e ha cambiato anche il modo di viaggiare e le esigenze del turista sempre più alla ricerca di esperienze uniche".

La forma dell’ambito è essa stessa una ricchezza perché permette di presentarsi in maniera omogenea sia ai mercati nazionali ma soprattutto internazionali attraverso la partecipazione alle fiere con Toscana Promozione.

Si tratta di un’opportunità unica per presentare l’offerta del territorio e farsi conoscere anche da chi cerca destinazioni secondarie rispetto alle grandi città, che sappiano offrire quell’accoglienza genuina e autentica, come il Casentino. "Abbiamo un patrimonio – concludono i sindaci – da valorizzare e comunicare con tutti gli strumenti a disposizione.

Il nostro obiettivo è di camminare in collaborazione con gli operatori del territorio per costruire insieme una governace di Ambito".