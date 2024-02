Turismo, obiettivo italiani all’estero. Castiglioni nel piano del governo. Agnelli: "Sfida da cogliere al volo"

di Simona Santi Laurini

Prosegue il percorso castiglionese sulla via del turismo. La città guidata dalla giunta Agnelli punta sempre più in questa direzione e lo fa anche con la novità dell’adesione al progetto "Turismo delle radici" o delle origini che dir si voglia. Secondo l’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, in Italia, questo fenomeno è in aumento e arriva a coinvolgere tra i 60 e gli 80 milioni di persone provenienti da tutto il mondo. In pratica consiste nel visitare il paese d’origine della propria famiglia, avvicinandosi alle proprie radici culturali. Per l’appunto, il 2024 è l’anno delle radici italiane nel mondo e, grazie al Pnrr, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha dato le gambe a questo progetto, per il quale i sindaci dei comuni aderenti sono stati invitati a Roma.

"Nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino castiglionese Mario Agnelli – ho preso parte all’incontro indetto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina dove è stato illustrato il progetto Turismo delle Radici, a cui anche il Comune ha aderito. Questa nuova iniziativa si propone di promuovere i nostri paesi e le nostre città attraverso delle piattaforme ministeriali, coniugando i beni e i servizi del terzo settore con la conoscenza della storia e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti".

peraltro sta già vivendo degli esempi di questo tipo con italo-americani particolarmente attaccati alla terra natìa e che hanno scelto la città della torre del Cassero come seconda patria dove rifugiarsi e dove invitare gli amici. È il caso di un optometrista che ha acquistato casa e ogni anno organizza un convegno internazionale con i colleghi al Residence Le Santucce: al mattino meeting tecnici e nel pomeriggio, visite culturali ed enogastronomiche. "Anche il Turismo delle Radici può favorire la valorizzazione dei luoghi meno conosciuti e, per questo, ancor più a misura d’uomo, come , favorendo un’offerta sempre più variegata, che vede numeri in continua crescita, tanto da rendere il turismo un indotto economico di primo piano anche in una città come la nostra" conclude il sindaco Agnelli.