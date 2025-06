Turismo, numeri in crescita da dieci anni. Il report di Intour promuove la città

AREZZOIl decennio 2014–2024 ha rappresentato per Arezzo una stagione di crescita decisa e costante sul fronte turistico. A dirlo è l’Annual Report 2024 della Fondazione Arezzo Intour, che conferma un trend positivo sia per gli arrivi che per le presenze, in aumento anche rispetto al 2023. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando il contesto globale ancora segnato da instabilità geopolitiche e da un incremento generalizzato dei costi di viaggio. Arezzo ha saputo reagire puntando su una promozione mirata e continua. L’intero 2024 è stato caratterizzato da una forte attività comunicativa, articolata tra canali tradizionali (stampa, radio, tv, web) e strumenti digitali, con particolare efficacia sui social network. Un ruolo da protagonista lo hanno avuto la Fiera Antiquaria, la mostra "Vasari. Il teatro delle virtù" e l’iniziativa "Arezzo Città del Natale", tutte sostenute da piani di comunicazione crossmediale capaci di attrarre visitatori e rafforzare l’identità culturale della città. Tra i progetti di punta anche Muar – Musei di Arezzo, frutto della collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana, che ha valorizzato il patrimonio artistico con iniziative come "All’altezza di Piero", visita straordinaria agli affreschi della Leggenda della Vera Croce. Sul piano dei servizi, nel 2024 è stato lanciato "Arezzo Gran Tour", il nuovo sistema di mobilità turistica con minibus elettrici, a conferma dell’attenzione alla sostenibilità. Cresce anche l’attività di biglietteria centralizzata per musei ed eventi, mentre il portale Discoverarezzo.com ha visto un incremento costante di visitatori. Arezzo si conferma così destinazione solida, capace di rispondere alle sfide del presente e guardare al futuro,