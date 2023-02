Turismo, non solo cultura: lo sport traina

di Laura Lucente

Saranno giovanissimi atleti a dare il via domenica al calendario di iniziative sportive che nel 2023 porterà nella città etrusca molte competizioni di livello. La nuova scommessa si chiama "Young Urban Trail" ed è alla sua prima edizione. Ad organizzarla, con il patrocinio del comune sarà l’associazione "Sport Events Cortona" con l’ausilio de "La Poliziana Montepulciano" e "Bbp di Foiano". È dedicata a bambini e ragazzi a partire dai 5 anni. Un percorso non competitivo, che si snoderà nel centro storico "Questo è il primo evento competitivo che organizziamo per i più piccoli, dopo tanti anni di eventi dedicati ai più grandi c’era la necessità di creare qualcosa anche per i più giovani - dichiara Andrea Spensierati, presidente di Sport Events Cortona. "A settembre abbiamo organizzato una giornata dimostrativa di alcune specialità dell’atletica leggera e a novembre grazie alla collaborazione delle associazioni di Montepulciano e Foiano è nato ‘Eso Kids Games’ un progetto lungimirante che ha già portato i suo frutti". Le iscrizioni sono aperte a coloro che hanno compiuto il quinto anno d’età e che potranno essere accompagnati dai genitori in questa esperienza all’aria aperta. Il percorso si snoderà dalle 10,30 con partenza e arrivo in piazza della Repubblica. Dalle 10 saranno possibili le operazioni di registrazione dei partecipanti. Alle 12,15 si svolgeranno le premiazioni che comprenderanno anche la manifestazione "Eso Kids Games". "L’impegno della nostra amministrazione in favore di una crescita sana, grazie allo sport e a corretti stili di vita, viene riaffermato da questa iniziativa - conferma il sindaco di Cortona Luciano Meoni - siamo sicuri che domenica sarà un giorno di grande vivacità dedicato alle famiglie e ai più piccoli". Young Urban Trail è solo il primo degli appuntamenti sportivi che, insieme a quelli culturali ed enogastronomici, animeranno la città.

A stretto giro arriverà il 3 marzo l’historic rally, per poi dare seguito a molte competizioni in bicicletta che richiameranno centinaia di sportivi tra cui la Bacialla Bike (9-12 marzo), Colli Cortonesi (31 marzo-2 aprile), il trofeo val Di Pierle (1 maggio), così come la ciclostorica Cortonese (7-8 luglio). Un calendario destinato a irrobustirsi. "Siamo lieti che anche quest’anno siano riconfermati i principali eventi sportivi grazie alla sinergia e all’impegno costante delle associazioni sempre attive nel nostro territorio - conferma l’assessore allo Sport del Comune Silvia Spensierati . "Gli eventi vanno ad arricchire il calendario già nutrito degli appuntamenti culturali e turistici, offrendo per chi viene a Cortona una scelta a 360 gradi per tutti i gusti e le età".