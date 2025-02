Turismo, la vallata in passerella: "Fare rete e proporre nuove idee"

La Valdichiana aretina è tra le destinazioni d’arte con i migliori risultati d’ambito. A dirlo è lo studio di Toscana Promozione presentato in occasione della Bit in programma a Milano. "Siamo il territorio che in Toscana è cresciuto di più dopo la pandemia e sul quale si concentra un sempre maggiore interesse", ha confermato l’assessore al turismo di Cortona Francesco Attesti, il Comune capofila per il territorio che comprende i comuni di Civitella in Valdichiana, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte San Savino.

Secondo il report, il sistema turistico toscano ha dunque ancora una volta mostrato la propria resilienza e una buona capacità di cogliere la ripresa post covid. In particolare, per la Valdichiana aretina si segnala circa un 20% di incremento. Bene i flussi di turisti europei e nordamericani in grande aumento nel 2022, mentre soffrono ancora le destinazioni più interessate dal turismo internazionale extra-europeo, proveniente dall’Asia, dalla Russia, dal sud America.

Nello stand di Toscana Promozione, l’assessore Attesti ha illustrato le caratteristiche che rendono vincente il vasto territorio che ricomprende sette comuni della Valdichiana. "Ciascuna realtà con i propri valori e i propri punti di forza rende il prodotto unico - ha dichiarato ancora Attesti - basti pensare alle qualità storico-artistiche, a quelle che valorizzano gli eventi folkloristici, le produzioni enogastronomiche, o che riescono a proporre esperienze sempre più coinvolgenti. Abbiamo numerosi progetti che stiamo portando avanti, già nel prossimo Ambitour che si terrà l’11 marzo presenteremo l’offerta ai buyer". Tra queste Foiano aprirà ai buyers i suoi cantieri del Carnevale, mentre Marciano proporrà uno speciale ciclo tour.

Tra le novità del 2025, in funzione delle nuove norme regionali, la gestione e la raccolta dei dati di presenze e arrivi sono a carico del Comune di Cortona non demandando più al Comune capoluogo. "Anche questa - ha concluso Attesti - è una sfida che ci vede uniti, una sfida importante per studiare l’evoluzione del fenomeno e offrire una proposta quanto più aderente alle nostre caratteristiche e a quelle della domanda".

Presente alla Bit di Milano anche il vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Castiglion Fiorentino Devis Milighetti. Fondamentale l’azione di promozione congiunta delle peculiarità della nostra Regione in un palcoscenico nazionale di rilievo per il mercato turistico" – ha confermato Milighetti - "In un mercato in continuo cambiamento a seguito delle mutevoli aspettative dei viaggiatori occorre essere dinamici e pronti a modificare le proposte per rendere attrattivo il territorio".