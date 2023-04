Turismo, la carica dei 125mila La vallata centra il record

di Marco Corsi

La pandemia è ormai alle spalle, i turisti sono tornati e il 2022, in Valdarno, ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze, con numeri addirittura superiori a quelli del 2019. E l’anno in corso potrebbe andare ancora meglio. I dati sono stati illustrati mercoledì scorso, in occasione della presentazione del programma di sviluppo, promozione e valorizzazione del della vallata per il biennio 2023-2024, che si è tenuta a Bucine. Nello specifico, gli arrivi sono stati 125.000 (+47% rispetto al 2021, +5% rispetto al 2019), 446.600 le presenze (+34% sul 2021, +10% sul 2019). Risultati eccezionali, a cui si è arrivati sia grazie alla tenuta dei flussi domestici, sia al ritorno significativo del turismo internazionale. Se gli italiani rappresentano infatti il 55% degli arrivi, è significativo il fatto che le presenze vedano una prevalenza dei pernottamenti stranieri, con una percentuale del 59%. Riguardo al tasso di permanenza media, europei ed extraeuropei hanno pernottato nelle strutture ricettive del Valdarno in media cinque notti. Tre notti, invece, per i turisti italiani. Anche se non ci sono rilevazioni ufficiali sulla stagionalità della domanda, è facile supporre che la prevalenza dei flussi si concentri nel periodo estivo: l’indice lordo di occupazione di alberghi, agriturismi, residence, case vacanze e B&B si attesta complessivamente al 16%, ma il dato è influenzato dall’incidenza dei periodi di apertura, spesso limitati a pochi mesi all’anno.

Analizzando la distribuzione dei flussi per tipologia di struttura ricettiva emerge come la maggioranza dei turisti italiani (58%) prediliga il comparto alberghiero, mentre gli stranieri siano fortemente orientati all’offerta extralberghiera (79%). Bucine e Cavriglia sono i comuni dell’Ambito che registrano una quota importante di presenze turistiche, rispettivamente 106.000 e 100.000. Insieme i due comuni fanno registrare il 46% dei pernottamenti dell’intero territorio. Seguono Terranuova (77.700 presenze), Laterina Pergine (52.700), Loro Ciuffenna (45.000), Montevarchi (41.000). Meno rilevanti in termini di presenze turistiche Castelfranco Piandiscò (12.000) e San Giovanni (11.000). Insomma, la vallata sta diventando, sempre più, una meta privilegiata di chi vuole trascorrere qualche giorno di vacanza in serenità.