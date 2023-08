"Turismo inclusivo a Poppi: 15 giovani disabili da tutto il mondo"

Turismo inclusivo in Casentino. La vallata che in questi giorni sta vivendo momenti d’oro con l’arrivo di tanti visitatori e vacanzieri, ha aperto le sue porte anche ad un gruppo di giovani con disabilità. Quindici ragazzi e ragazze, grazie ad un progetto del Lions Club che ormai va avanti da anni, hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile godendo delle bellezze architettoniche, artistiche e naturali della vallata. Ed è stata davvero un gran bella giornata quella trascorsa a Poppi dai giovani partecipanti al "Campo disabili Toscana" organizzato dal Distretto Lions della nostra regione. Ospiti del Lions Club Casentino quindici ragazzi provenienti dall’Italia, Georgia e Germania. Dovevano essere molti di più, ma alcuni georgiani non erano presenti per non aver ricevuto in tempo il permesso. Questi giovani davvero speciali hanno visitato il castello dei Conti Guidi di Poppi dove sono stati accolti dal sindaco Carlo Toni. Nel corso della visita hanno poi avuto la sorpresa di trovare "Dante" in persona che ha declamato i versi della sua Divina Commedia tra l’entusiasmo generale. Molti di questi ragazzi sono rimasti incantati dal castello e dalle storie che sono state loro raccontate anche dai volontari del Lions. La giornata è proseguita poi al Golf Club del Casentino dove, con l’assistenza dei giocatori presenti, i giovani disabili si sono cimentati in alcuni colpi sullo splendido percorso che domina Poppi e la vallata "È stata una esperienza entusiasmante - ha sottolineato la presidente del Lions Club Casentino Valentina Tommasi - che per noi non è una novità, visto che questo service lo seguiamo ormai da tanti anni. Ma leggere la gioia ed il sorriso sul volto di questi disabili è sempre molto bello e ci sprona sempre più in questo nostro servizio a favore degli altri". La giornata di questo campus si è chiusa con una "pizzata" tutti insieme (volontari, giovani vacanzieri e loro accompagnatori) vicino alCastello. Il Casentino, grazie anche al supporto del Lions, si è mostrato ospitale anche verso questi giovani con disabilità, puntando anche su un turismo inclusivo che non tutte le località sono in grado di offrire.

So.fa.