Turismo, flessione delle presenze. Ma il Museo Civico di Piero attrae

SANSEPOLCRO

Movimento turistico complessivamente inferiore rispetto allo scorso anno, ma più visitatori al museo civico. È questo il bilancio – se vogliamo anche strano – del ponte di Ognissanti a Sansepolcro. I dati del luogo espositivo per eccellenza, che custodisce le opere di Piero della Francesca, registrano in totale 1175 ingresso negli undici giorni che vanno da domenica 22 ottobre fino all’altro ieri, mercoledì 1° novembre, quando si è registrata la punta giornaliera di 170 biglietti strappati, con al secondo posto il responso del 22, quando erano stati 131. All’eccellente numero dell’altro ieri può aver contribuito il fatto che fosse stata aperta in concomitanza anche la Casa di Piero della Francesca, che funziona sempre più in simbiosi con quella del museo, non dimenticando l’estrema vicinanza fra le due strutture. Nel raffronto con lo stesso periodo del 2022 – come ha fatto notare la dottoressa Maria Cristina Giambagli, direttrice del museo – emerge un +37 che rimane significativo, perché si tratta pur sempre di una variazione in positivo rispetto a un totale inferiore di presenze. Ricordiamo che lo scorso 31 ottobre si è conclusa nella Sala delle Pietre la mostra dell’artista Simon Berger e che rimane allestita quella dedicata a Raffaellino del Colle.

A confermare una diminuzione nel volume degli ospiti in città è l’ufficio turistico comprensoriale, che ricorda come a fare la differenza siano state in primis le condizioni meteorologiche. Se infatti nel 2022 erano state più che favorevoli, con bel tempo e clima mite semiestivo che avevano aiutato molto anche Anghiari, quest’anno si è messa di mezzo la pioggia, che non ha certo invogliato la gente a fare escursioni, a eccezione di gruppi organizzati e coppie over 60 (pochi stranieri) e questo si è verificato in particolare il 1 novembre. Semmai, a venire incontro a Sansepolcro hanno provveduto i due-tre eventi che da sempre si tengono a cavallo fra i due mesi: "I Centogusti dell’Appennino" di Anghiari e la Festa del Bosco di Montone, non dimenticando che adesso a Città di Castello si sta svolgendo la mostra del tartufo bianco. In ogni caso, si tratta di soste di breve permanenza: il tempo di visitare il museo e di consumare il pranzo in un locale del Borgo. D’altronde – è stato rimarcato – chi ha già fatto le vacanze estive difficilmente si concede un altro soggiorno, seppure breve, visti i prezzi di ora.

C.R.