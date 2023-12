Turismo, economia e ambiente. Ecco i progetti per Montedoglio

L’acqua è una risorsa preziosa anche perché in via di esaurimento e a maggior ragione non può essere contaminata da comportamenti irregolari. Partendo da questo presupposto, la Fondazione Progetto Valtiberina di Sansepolcro ha articolato una giornata di lavoro sulle conoscenze e le opportunità di sviluppo sostenibile del territorio in funzione del lago di Montedoglio. Esperti di diverse discipline e rappresentanti istituzionali (su tutti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani) si sono dati appuntamento al centro congressi "La Fortezza", salutati all’inizio dall’intervento di Valentino Mercati, presidente di Aboca. La giornata si è articolata in due blocchi distinti. Durante la sessione del mattino, sono stati affrontati argomenti riguardanti l’origine della scelta di Montedoglio, le caratteristiche strutturali e idrauliche della diga, i controlli di sicurezza e monitoraggio, nonché le valutazioni sulla pericolosità da fagliazione. Gli interventi sono stati tenuti da varie personalità di spicco nel settore, tra cui il presidente di Ente Acque Umbre Toscane, ingegner Simone Viti e il professor Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e docente dell’Università degli Studi di Firenze. Nella seconda parte della giornata, si sono esplorate le potenzialità del territorio, concentrandosi sui laghi naturali e artificiali come "risorse multifunzionali". Sono state presentate interessanti prospettive sulle opportunità per il cicloturismo sulle sponde della diga, nonché proposte per una fruizione ecoturistica del lago basata su esperienze analoghe nel territorio nazionale. Il tutto davanti a una bella cornice di pubblico. A moderare i lavori, il presidente di Progetto Valtiberina, David Gori, che all’indomani del convegno ribadisce gli obiettivi e le visioni della Fondazione per il Lago di Montedoglio e il territorio circostante. "Siamo soddisfatti per la grande adesione riscossa da questo evento – ha detto Gori - che certamente rappresenta un importante passo avanti nella promozione di uno sviluppo sostenibile dell’Alta Valle del Tevere, sfruttando appieno le potenzialità offerte dal lago artificiale di Montedoglio. Continueremo ad impegnarci per valorizzare al massimo questa risorsa unica, coinvolgendo tutti gli attori interessati".