Turismo e strategie. La rete delle imprese

Unire le forze per incentivare il turismo in Valdambra. E’ l’intento dichiarato della rete di imprese "Valdambra Tourism" costituita nei giorni scorsi da un gruppo di operatori del settore intenzionati a dar vita a sinergie e collaborazioni con istituzioni e realtà associative per mettere in vetrina le peculiarità della zona e favorirne lo sviluppo economico. Del neonato organismo fanno parte al momento 10 aziende, ma si attendono altre adesioni di imprenditori, associazioni ed enti che vogliano sviluppare strategie innovative per un’offerta rispettosa dell’ambiente e delle tradizioni e basata su infrastrutture e servizi di qualità. "Obiettivo – hanno spiegato i promotori - sarà coinvolgere i commercianti e i residenti per promuovere la crescita di una cultura turistica diffusa che vada a beneficio dell’intero territorio". Al tempo stesso saranno studiate campagne di marketing per attirare i visitatori. "E’ solo attraverso una collaborazione sinergica tra il settore privato e le istituzioni – ha concluso il sindaco Benini - che possiamo pensare ad una destinazione capace di accogliere turisti provenienti da tutto il mondo".