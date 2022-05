Turismo e prodotti tipici: l’Università si allarga

La ex scuola Chiarini diventa sede del Polo di Formazione delle economie immateriali, in cui partirà il nuovissimo corso di laurea in "Servizi giuridici", curriculum "Patrimonio culturale, turismo e Sistemi agroalimentari" del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena . Offrirà agli studenti un percorso didattico unico in Italia per la gestione e la tutela dei beni immateriali.A gestire gli spazi del palazzo di via Pellicceria, in piena città alta, saranno la Fondazione Arezzo Comunità, la Fondazione Intour e il dipartimento dell’ateneo senese. Beni immateriali? Cioè cosa si nasconde dietro un termine così astruso?

Quattro le "linee" di interesse sulle quali saranno organizzate le attività del Polo: l’artigianato artistico aretino; la promozione turistica della città e del suo paesaggio, la cultura e i beni culturali come elemento di coesione sociale; il terzo settore e la rigenerazione civica.

Gli spazi del piano terra e del primo piano saranno dedicati all’accoglienza didattica e saranno messi a disposizione delle realtà scolastiche, formative, economiche, di terzo settore e associative della città.

Al primo piano due sale ospiteranno i costumi del Saracino e materiali di archivio, offrendosi come luogo privilegiato per esperienze formative legate all’artigianato dei costumi.

Starà alle due Fondazioni tessere un dialogo tra il Polo Formativo e la città attraverso un laboratorio permanente fatto di seminari, eventi, appuntamenti, percorsi tra scuola e lavoro. "Arezzo si conferma sempre più città universitaria. Dopo il corso di laurea triennale su Sicurezza, Amministrazione e Servizi al Territorio nella ex Casa della Culture, arriva un’offerta unica nel suo genere. Si innesta nel nuovo disegno di sviluppo che la città si è data fin dal 2015 – spiega il sindaco Alessandro Ghinelli .- Ma non solo: il corso fa parte di un progetto più grande che vede Arezzo tra le prime città in Europa a puntare sull’economia immateriale: turismo, valorizzazione del paesaggio, del territorio, dei beni culturali e del terzo settore". "Il progetto – dice il rettore Francesco Frati – consolida la collaborazione tra Ateneo, omune e altri attori istituzionali. Allo stesso tempo, agli studenti dell’Università saranno offerti spazi didattici e di studio adeguati alle loro esigenze e integrati con altre attività portate avanti dalle Fondazioni con gli argomenti formativi dei corsi Dipartimento di Giurisprudenza".

