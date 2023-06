Turismo: balzo da gennaio del 15% Sorpasso dei visitatori dagli Usa Il calo degli alberghi frena la crescita

di Alberto Pierini

Sorpasso a stelle e a strisce. Zitti zitti sono usciti dal castigo, quello dove li aveva relegati il Covid, bloccando gli aerei e costringendoli a rimanere dall’altra parte dell’oceano. Ora sono tornati. E sono tornati in massa. Nei mesi di maggio e di giugno i turisti di lingua inglese hanno sorpassato il resto d’Europa: ci sono inglesi, indiani ma soprattutto tanti americani.

E’ uno dei fenomeni che emerge dalla prima metà dell’anno visto dalla parte del turismo: sfornati da Arezzo Intour, la macchina promozionale dalla quale passa ormai il fronte degli arrivi e della partenze. Ed è un fronte in grande movimento.

I dati accertati sono quelli del primo quadrimestre, appesi alla tassa di soggiorno. Indicano 64867 arrivi rispetto ai 56223 di un anno fa: è vero, il 2023 è il primo anno davvero libero da tutte le briglie del Covid. Ma il balzo è del 15% e non passa inosservato. Ed è ancora più alto in termini di presenze,estendendo il raggio dagli arrivi ai pernottamenti.

Perché un anno fa a quegli arrivi erano state legate 91065 "dormite" negli alberghi e nelle strutture. Stavolta sono state 165.000: e l’accelerazione è del 45%. Sì, direte, ma prima della pandemia... No, i numeri vanno meglio anche del 2019, l’ultimo anno di un’altra epoca. Gli arrivi allora erano stati 64mila: l’aumento è meno marcato ma esiste. E in termini di pernottamenti eravamo a quota 102.210, sotto, sotto decisamente sotto l’anno di grazia 2023.

A dare una marcia in più è stata certo la prima settimana dell’anno: la coda della città di Natale, la corsa da Capodanno alla Befana, ha segnato un record già omologato. Il record storico di presenze turistiche con punte di saturazione alberghiera del 96%: ricorrente nei grandi eventi ma non una settimana di fila.

L’altra metà della luna? Gli alberghi sono diminuiti. Ci sono strutture che non hanno retto alla pandemia o hanno mollato gli ormeggi per altri problemi. E questo fatalmente frena l’ascesa. O semplicemente la disloca.

Perché l’escalation più marcata è quella dell’extra alberghiero, un mondo ricco di B&B, appartamenti, affittacamere. Locazioni la cui impennata è del 20% sul 2022 ma è di oltre il 35% rispetto al 2019: perché da allora non è cambiato tutto ma parecchio sì, e anche il turismo si è messo in modalità mista. Le stime ancora preliminari su maggio e su giugno segnalano un aumento sul 2022 di un altro 15%: e una pelle nuova.

Come previsto c’è un calo endemico del turismo italiano, che torna a cedere alle sirene esotiche degli altri Paesi. Ma gli stranieri sono in forte aumento: e in particolare americani e indiani. Sono i due mesi del sorpasso sulla vecchia Europa, Francia e Germania ormai arrancano perfino dalle nostre parti. E a crescere non sono solo e soprattutto gli arrivi: sono anche le performance economiche. Ossia quanto spendono i turisti che arrivano: il metro di misura è l’ADR, acronimo inglese che sta per tariffa media giornaliera. Era a 98 euro, si arrampica a 106. Oltre la soglia, più di tasca che psicologica.