Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Arezzo
Turismo ad Arezzo, trend positivo ma pesa la concorrenza sleale
26 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Turismo ad Arezzo, trend positivo ma pesa la concorrenza sleale

Lancini (Confartigianato Turismo): “Necessario fare rete per garantire una continuità delle presenze e contrastare le strutture irregolari”

Barbara Lancini

Barbara Lancini

Arezzo, 26 settembre 2025 – Nel 2025 la provincia di Arezzo conferma un trend positivo nel settore turistico. Secondo i dati provvisori Irpet, sono stati registrati circa 665 mila arrivi e 1,81 milioni di pernottamenti, pari al 4,5% degli arrivi totali della Toscana.

A trainare la crescita è la componente straniera, nonostante una flessione dei turisti provenienti dalla Germania. In diminuzione invece la domanda nazionale, rispetto all’immediato periodo post-pandemia. Barbara Lancini, presidente di Confartigianato Turismo Arezzo, commenta: “Nonostante i dati complessivi siano positivi, le imprese del settore turistico-ricettivo segnalano una sensibile flessione dei pernottamenti, soprattutto negli ultimi mesi estivi.

Questo fenomeno - spiega Lancini - è legato anche alla crescita esponenziale delle strutture ricettive extra-alberghiere, in particolare delle locazioni turistiche offerte da privati, che hanno determinato una più marcata ripartizione degli ospiti.

Nonostante le ultime disposizioni del Ministero del Turismo, di concerto con Regioni e Comuni, che prevedono l’assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) per identificare le strutture regolari, restano ancora troppe realtà che operano irregolarmente.

Questo contribuisce a drenare potenziali ospiti dalle strutture ricettive ufficiali, sia alberghiere che extra-alberghiere. Per questo Confartigianato Turismo ha sollecitato il Comune di Arezzo, la Polizia Municipale e le istituzioni tutte a vigilare, portando alla luce e sanzionando le attività non in regola”. “Oltre a questi fattori, merita una riflessione - spiega Lancini - anche il trend che si sta verificando dal periodo post covid in poi.

Molti italiani hanno ripreso a orientarsi verso mete estere, mettendo in secondo piano le destinazioni nazionali. Inoltre, affinché Arezzo e la sua provincia possano diventare una meta turistica di qualità durante tutto l’anno – incalza Lancini - è fondamentale lavorare insieme.

Chiediamo unità di intenti nell’ideazione di iniziative ed eventi organizzati a livello provinciale: solo facendo rete tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore turistico potremo garantire una continuità di presenze turistiche nel territorio che possano garantire anche una destagionalizzazione dei flussi turistici e quindi estendere l'attrattiva della destinazione oltre i periodi di alta stagione”.

Un messaggio particolarmente significativo proprio in vista del 27 settembre, Giornata Mondiale del Turismo, occasione che invita a riflettere sul valore del settore come leva di crescita economica, culturale e sociale. Confartigianato traccia così le basi per un impegno concreto a costruire un’offerta sempre più coordinata e sostenibile.

