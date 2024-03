Truffe, piano di difesa. Classi nei centri sociali. A lezione con gli esperti per evitare i raggiri

Riconoscere e prevenire truffe e reati contro il patrimonio e imparare ad usare al meglio la tecnologia digitale. Da venerdì i Cas aretini si preparano ad ospitare una serie di incontri organizzati dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità e la partecipazione dei Carabinieri e della Polizia Locale. L’attivazione dello SPID, l’uso dei servizi online, la conoscenza di PC e smartphone, la sicurezza informatica sono i temi di "Digitale al Centro", il ciclo di appuntamenti curato dagli esperti del Comune. A questi, si aggiungeranno tre incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani e ai reati contro il patrimonio curati direttamente dagli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e con la partecipazione della Polizia Locale, nel corso dei quali saranno illustrate le tecniche utilizzate dai malviventi per indurre le vittime a consegnare denaro od oggetti preziosi nonché semplici accorgimenti utili per la prevenzione del reato stesso durante la fase esecutiva.

Più nel dettaglio: al Cas Tortaia si parlerà di "Attivazione Spid" e di "Servizi online: quali sono e come si usano" venerdì dalle 8.30 alle 11 e dalle 11 alle 13. Di "PC e smartphone: conoscenze di base" il 13 settembre; di "Sicurezza informatica: come evitare le truffe online" il 18 ottobre. Gli stessi temi saranno trattati al Cas Indicatore: il 5 aprile con doppio appuntamento dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23, il 13 settembre e il 18 ottobre . "Un luogo strategico per comunicare con i cittadini e che attribuisce ai CAS nuove e diverse funzioni di partecipazione non burocratica di cui dovremo tenere conto al più presto", ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti. "Il fenomeno delle truffe ai danni delle fasce di popolazione più deboli impone una più adeguata e divulgata conoscenza, rivolta alle potenziali vittime, delle tecniche utilizzate dai truffatori per portare a compimento tali reati. Negli incontri che l’Arma dei Carabinieri ha promosso in piena sinergia con il Comune, saranno illustrate le tecniche utilizzate dai malfattori per indurre le vittime a consegnare denaro od oggetti preziosi nonché semplici accorgimenti utili per la prevenzione del reato stesso durante la fase esecutiva", ha commentato il comandante Rubertà.

"Il bisogno di sicurezza si fa sempre più diffuso tra la popolazione e questo ci mette nella condizione di impegnarci sempre di più nella nostra attività di prossimità. Si tratta di un bisogno trasversale, che coinvolge tutti, dagli adolescenti agli anziani, e che trova la Polizia Municipale sempre in prima linea", ha aggiunto il comandante della municipale, Aldo Poponcini.