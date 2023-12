“Sua figlia ha causato un incidente”, anziana consegna denaro e preziosi

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Ancora truffe agli anziani. Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Poppi coordinati dalla Compagnia di Bibbiena, hanno arrestato nella flagranza due uomini di 45 e 59 anni di origine campana, i quali, si erano appena resi responsabili del reato di truffa.

Le modalità operative purtroppo erano sempre le stesse già viste ed accertate in provincia di Arezzo, una coppia di anziani, marito e moglie, veniva contattata sulla sua utenza telefonica fissa da un sedicente Carabiniere che la informava che la figlia aveva fatto un grave incidente stradale, investendo una persona e poteva finire in carcere.

Grande lo spavento dei due coniugi ottantenni, ma il finto Carabiniere continuava ad incalzarli dicendogli che per evitare conseguenze penali dovevano consegnare denaro o monili in oro. Quindi, gli veniva richiesto di recuperare tutti i soldi e gli oggetti di valore che avevano in casa da consegnare subito a delle persone che avrebbe fatto arrivare preso il loro domicilio.

A questo punto le due vittime prese dal panico ed evidentemente sconvolti per quanto poteva capitare alla figlia, impauriti e preoccupati, credendo che fosse tutto vero, prendevano tutti i risparmi tenuti in casa, pari a 7mila euro in contanti e 39 oggetti preziosi per un valore di 13mila euro, e li consegnavano ai due truffatori che, poco dopo la chiamata, si erano presentati presso la loro abitazione.

Ma questa volta, è andata male ai due truffatori, perché la loro macchina era stata già notata dai carabinieri di Poppi che avevano predisposto dei servizi mirati e quando l’hanno vista parcheggiata davanti ad un’abitazione, si sono messi lì ad aspettare che tornassero.

Quando li hanno visti uscire dall’abitazione dei due anziani con un borsone in mano, i carabinieri di Poppi di Talla di Badia Prataglia e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bibbiena, li hanno subito bloccati.

La successiva perquisizione dei due truffatori e del borsone che avevano con se, consentiva di recuperare l'intera refurtiva sottratta, che dopo veniva restituita ai due coniugi, hai quali è stato spiegato che erano stati vittime di una truffa, rendendoli felici per aver recuperato tutto il denaro e i monili che gli erano stati tolti.

I due arrestati, espletate formalità di rito, sono rimasti sotto la custodia dei carabinieri, e stamattina sarà celebrato il processo presso il Tribunale di Arezzo.

Gli autori di truffe, come anche in questo caso, cercano di tenere il più possibile la vittima al telefono, impedendogli di fatto, di confrontarsi con parenti e conoscenti, facendo tutta la fretta possibile per farsi consegnare quanto richiesto.