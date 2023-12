Truffa del finto carabiniere in Casentino, due uomini arrestati

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Cercano di mettere in pratica la truffa del finto carabiniere ma vengono colti sul fatto e arrestati dai veri carabinieri di Poppi e Bibbiena (Arezzo).

Nei guai è finito un uomo di 45 anni e uno di 59, entrambi napoletani. Le modalità - spiegano i militari dell'Arma - sono quelle già viste e accertate. Una coppia di anziani, marito e moglie, è stata contattata sulla sua utenza telefonica fissa da un sedicente carabiniere che sosteneva che la figlia avesse fatto un grave incidente stradale, investendo una persona e rischiando di finire in carcere. I due coniugi, entrambi ottantenni, si sono spaventati.

Il finto carabiniere avrebbe continuato a incalzarli affermando che, per evitare conseguenze penali alla figlia, dovevano consegnare denaro o monili in oro. I due anziani hanno raccolto 7.000 euro in contanti e 39 oggetti preziosi per un valore di 13.000 euro, e li hanno consegnati ai due truffatori che, poco dopo la chiamata, si erano presentati presso la loro abitazione. La loro auto è stata tuttavia notata dai carabinieri che hanno perquisito i due recuperando la refurtiva, poi riconsegnata agli anziani.