Trovato con la droga. Giovane arrestato

È stato fermato a Orte per un normale controllo e poco dopo un giovane di Sansepolcro é finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 32enne al momento dell’intervento dei militari ha avuto uno strano comportamento: all’interno dell’auto su cui viaggiava in uno zaino é stato trovato un involucro termosaldato di cellophane con la scritta di una nota merendina contenente dieci panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilo. I panetti erano a loro volta suddivisi in altri panetti dalla forma rettangolare: dodici dal peso di 50 grammi cadauno riportante la dicitura "Tokio" e sedici riportanti la scritta "Shieravo" per un peso di 25 grammi cadauno. Portato in caserma per ulteriori accertamenti, il 32enne è risultato in possesso anche di 800 euro, che i carabinieri hanno trovato suddivisi in banconote di vario taglio all’interno del portafoglio.