Trovato con la cocaina al cimitero. Getta gli ovuli all’alt dei carabinieri e gli trovano i guadagni dello spaccio

All’alt dei carabinieri getta dal finestrino un pacco di sigarette al cimitero: ma dentro i militari trovano 7 ovuli di coca per un totale di 5 grammi. Beccato e perquisito dai carabinieri: con sé aveva anche più di 650 euro in contanti, forse il provento di un’attività di spaccio.

Scatta la denuncia per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

E’ successo il fine settimana scorso, nella notte tra domenica e lunedì, nelle campagne del Cortonese. Protagonista è un cittadino senza fissa dimora, già noto ai militari e già censito alla banca delle forze di polizia. L’uomo alla vista di una pattuglia dei carabinieri, all’altezza del cimitero di Cignano, frazione di campagna del comune di Cortona a due passi da Farneta, ha lanciato dal finestrino dell’auto su cui stava transitando un pacco di sigarette.

Pensava di farla franca ma non è andata così. Il sospetto gesto non è passato inosservato ai militari del radiomobile della compagnia di Cortona: i carabinieri dopo aver fermato l’uomo al volante e chiesto le sue generalità, hanno subito recuperato il materiale in mezzo alle piante, proprio sul ciglio della strada, per chiarire di cosa l’uomo si fosse sbarazzato alla loro vista. E infatti al suo interno non c’era nemmeno una sigaretta: solo cocaina. In totale si trattava di 7 involucri per un totale di sostanza dal peso di circa cinque grammi.

Beccato con le mani sulla marmellata, l’individuo è stato quindi perquisito dai carabinieri, così come il veicolo su cui stava viaggiando. Con sé l’uomo aveva ben 655 euro: tutti in contanti, con banconote di diverso taglio. Un grosso malloppo in cash che, con ogni probabilità, secondo gli investigatori, si trattava del provento dell’attività di spaccio, visto anche la quantità di coca che aveva dietro. Per questo motivo i carabinieri hanno sequestrato i contanti.

Stessa sorte per la droga trovata al posto delle sigarette: la sostanza è stata repertata ed è stata messa subito a disposizione del laboratorio competente, così da effettuare le analisi di routine qualitative e quantitative. L’uomo è stato invece denunciato dai carabinieri di Cortona alla Procura di Arezzo non solo per detenzione ma, visto il quantitativo non indifferente, anche per traffico illecito di sostanze stupefacenti: cioè di spaccio. Nei prossimi giorni l’uomo sarà chiamato in tribunale: dovrà chiarire la sua condotta e quanto successo davanti all’autorità giudiziaria.