Trovato con 9mila euro di banconote false Arrestato insospettabile ventisettenne

AREZZO

Viaggiava con in tasca quasi nove mila euro in banconote false. La polizia di Stato lo ha sorpreso a bordo della sua auto, dopo la perquisizione e la curiosa scoperta, è scattato l’arresto. Erano le 20,30 di lunedì, la volante stava portando avanti l’ordinario servizio di vigilanza del territorio. Mentre transitava nei pressi di via Pizzuto, siamo in zona Meridiana, un’auto in sosta ha catturato l’attenzione degli agenti. Ne è seguito, quindi, il controllo prima della macchina, poi dei suoi occupanti. Due ragazzi che da subito sono apparsi insofferenti all’accertamento. Uno, in particolare, non riusciva proprio a nascondere il suo nervosismo. Il sospetto che stesse nascondendo qualcosa si è fatto subito largo. Non a caso, proprio addosso a quest’ultimo, nascosti in una tasca interna al giubbotto che aveva indosso, i poliziotti hanno trovato la bellezza di 8.900 euro. Cifra che era suddivisa in 178 banconote, tutte da 50 euro. Denaro che sin da subito è apparso falso. Le banconote non erano infatti state realizzate con grande cura, mancavano dei principali segni che ne identificano l’autenticità.

Proprio per combattere la falsificazione delle banconote negli anni sono aumentate le caratteristiche di sicurezza. In quelle attuali, ad esempio: sul fronte della banconota è presente una striscia olografica. Muovendo la banconota è possibile osservare alternativamente il simbolo dell’euro in colori brillanti o il valore nominale. Inoltre, sul retro della banconota è presente una striscia iridescente. Caratteristiche che mancavano nelle 178 banconote che il 27enne teneva tranquillamente in tasca. Alla luce di questi fatti il giovane è stato arrestato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Gaia Papi