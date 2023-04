Trovati ubriachi alla guida: due denunciati

Controlli per garantire la sicurezza sulle strade. Proseguono i servizi dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni che negli ultimi giorni hanno denunciato due persone. Il primo a finire nei guai con la legge è stato un valdarnese che dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è messo al volante dell’auto ma è incappato in una pattuglia dei militari di Montevarchi al lavoro nelle vie del quartiere Pestello. Per evitare di essere controllato l’uomo ha compiuto una manovra repentina, subito notata dal personale dell’Arma che si è messo alla ricerca della vettura rintracciandola poco dopo. Alla richiesta dei documenti, l’automobilista ha mostrato segni di nervosismo e risposto con frasi sconnesse. Invitato a sottoporsi all’alcoltest ha opposto un netto rifiuto e per questo sono scattati il deferimento alla magistratura e il sequestro del veicolo. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno fermato un’auto che nelle prime ore del pomeriggio sfrecciava a tutta velocità in Lungarno Risorgimento a San Giovanni. Alla guida un noto pregiudicato e sul sedile accanto la proprietaria del mezzo. Non appena è stato bloccato l’uomo ha cercato di scambiare posizione con la passeggera perché gravato da avviso orale dell’autorità di Pubblica Sicurezza che gli impediva di guidare. Una mossa che non gli ha evitato la denuncia alla Procura della Repubblica di Arezzo, mentre la donna è stata multata per "incauto affidamento" della macchina.