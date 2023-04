Trovata droga sotterrata al Pionta Il cane Batman scova un etto di hashish

Passano gli anni, ma non cambia il vecchio "caro" modus operandi usato dagli spacciatori, quello di nascondere la droga al Pionta sotto terra. Quattro pattuglie del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione, a cui si è aggiunta anche il cane Batman, proveniente dal Centro Cinofili Carabinieri di Firenze, specializzato per la ricerca di stupefacenti, hanno battuto tutta l’area del Colle. Proprio il fiuto di Batman ha permesso di scovare stupefacente interrato e già pronto per la vendita. I militari hanno trovato un etto di hashish già suddiviso in dosi smerciabili che è stato sequestrato e per cui sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

Da anni il Pionta, sopratutto in alcune zone a ridosso degli ulivi, viene utilizzato dagli spacciatori come deposito della droga, da cui prelevare dosi, quasi indisturbati, all’occorrenza. Non solo droga. I controlli hanno anche consentito di arrestare un 62enne italiano su cui pendeva un ordine di carcerazione dovendo scontare cinque anni di reclusione perché condannato per il reato di banca rotta fraudolenta. E’ stata poi denunciata una donna per essersi rifiutata di fornire le generalità, dopo essere stata trovata in possesso di due coltelli il cui porto è risultato ingiustificato. La donna è denunciata anche per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Arezzo imposto dal questore.