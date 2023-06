"Troppo degrado, chiudo" Il negozio per bambini lascia la zona di Saione

"Dopo nemmeno un anno dall’apertura mi arrendo. Chiudo il negozio in via Vittorio Veneto e torno da dove arrivavo, in via Monte Falco".

È Anna Cerbini, titolare dello store in franchising Primigi, a parlare. Lei che di esperienza nel commercio ne ha da vendere; quello del marchio di vestiti da bambini è l’ottavo negozio che ha gestito, la sua prima "creatura" fu la tabaccheria dentro la stazione. "Lo scorso agosto decidemmo di trasferirci in via Vittorio Veneto. Da aretina la considero la più importante strada della città, per noi era un orgoglio. Ricordo quando i marciapiedi venivano consumati dal passeggio" sorride.

"Appena arrivati i clienti hanno subito espresso malumori per la zona. I casi di spaccio e aggressioni si stavano susseguendo soprattutto nel parcheggio dell’ex Standa, proprio davanti al mio negozio, dove i clienti vanno a parcheggiare. Le sirene erano diventate il sottofondo delle nostre giornate" spiega. "In questi pochi mesi mi hanno spaccato la vetrina, rubato un fenicottero luminoso, molto costoso, e i led che illuminavano l’entrata. Diverse volte mi sono trovata dei tossici all’interno del negozio, qualche volta con il chiaro intento di rubare, altre chiedendo con insistenza denaro, ho avuto molta paura. Mi sono vista costretta a mettere un campanello all’entrata".

"Il negozio ha telecamere e porte antisfondamento, ma non possiamo lasciare niente fuori. Ho legato le piante con le catene" spiega. E poi la paura all’orario di chiusura. "Capita che debba preparare gli scatolini con i resi. Un lavoro che devo fare dopo cena. Una notte mi sono trovata costretta a dormire in negozio per la paura di uscire. Per strada c’erano strani giri" continua a racconta. "La situazione è difficile, i clienti hanno cominciato per questo a venire meno, e gli affitti rimangono sempre gli stessi". Eppure Anna abita da sempre a Saione: "Ma la situazione è degenerata. Qualche tempo fa vandali mi hanno bruciato l’auto davanti casa, alle altre auto parcheggiate hanno portato via le gomme". "Vado via, ma faccio due richieste: che venissero intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e poi chiedo alle associazioni di categoria e al Comune di ricordarsi di tutti gli esercenti, non solo di quelli del centro. Per Natale la festa non può essere solo nel cuore di Arezzo, tutti abbiamo bisogno di lavorare. Basterebbe un trenino che girasse per tutta la città per dare la giusta visibilità a tutti".

Adesso, dopo nemmeno un anno, torna sui suoi passi. "Intorno al 20 giugno riaprirò in via Monte Falco, dove la Primigi era nata. Nel tentativo di spostarmi in via Vittorio Veneto ho buttato alle ortiche i soldi. Un po’ amareggiata, ma si ricomincia".

Gaia Papi