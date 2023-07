Troppe buche su tutta via Signorelli L’assessore Casi: "Partono i lavori"

AREZZO

"Coprire gli avvallamenti maggiormente evidenti". Serviranno a questo i lavori in partenza in via Signorelli" spiega l’assessore Alessandro Casi. Una strada spesso oggetto di segnalazioni per le numerose buche, alcune delle quali divenute pericolose soprattutto per moto e biciclette. Un intervento, quindi, molto atteso dagli aretini. Così giovedì, dalle 8,30 fino a cessate esigenze, scatterà il senso unico in via Signorelli, nel tratto compreso tra via Igino Campioni e il semaforo che incrocia via Giotto. "Un’arteria cittadina strategica – sottolinea Casi – per i volumi quotidiani di traffico che la contraddistinguono. Ai cittadini chiediamo pazienza e attenzione per un solo giorno, quando la strada diventerà a senso unico di circolazione secondo la direttrice che porta in centro e al parcheggio Eden. Si tratta di un intervento atteso e utile a coprire gli avvallamenti maggiormente evidenti, segnale di attenzione dell’amministrazione comunale per restituire decoro e adeguatezza alla carreggiata".

Senso unico, quindi, e chi percorre via Crispi e via Giotto non potrà svoltarvi. Intanto ieri sono iniziati i lavori, così come da calendario, di manutenzione, ripristino e messa in sicurezza dei manti stradali urbani e delle frazioni anche a Saione, a Campo di Marte, San Lorentino e a Sant’Anastasio.