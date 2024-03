Tris Misericordia. Prove aperte e spettacoli

Sono tre gli appuntamenti di marzo in programma al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, a cura dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt diretta da Luca Ricci e Lucia Franchi. Il primo, venerdì 15 marzo alle 21, è la prova aperta al pubblico di Hide, performance di e con Edoardo Mozzanega, che con questo progetto ha vinto il Bando Siae Per Chi Crea 2023. Hide indaga la "Caverna" come spazio fisico e luogo interiore. Cosa succede al nostro corpo e nella nostra mente se abitiamo una caverna? Il lavoro fisico del performer nasce da un’esplorazione del Vocal Fry, una pratica vocale estrema che dà origine a un suono ancestrale, una vibrazione che assomiglia a un ruggito-fusa: una vocalità che condividiamo con altre specie animali. La pratica vocale muove il corpo in un crescendo di musica e metamorfosi delle forme.

Edoardo Mozzanega ha lavorato come interprete con Ariella Vidach, Antonio Marras, Alessandro Sciarroni. Vince il Bando AiR 2022 con "Dream of a Tiger". Dal 2023 è artista associato di Chiasma. Martedì 19 marzo, alle 21, è in programma lo spettacolo Barabba, di Antonio Tarantino, una produzione di Teatri di Bari, con Michele Schiano di Cola diretto da Teresa Ludovico. Barabba incarcerato spia, da dentro, il momento cruciale per se stesso e per l’umanità: la fatidica decisione della salvezza tra lui e Gesù.

Per la prima volta in scena un’opera composta da Antonio Tarantino e pubblicata nel 2021 dalla casa editrice Cue Press. Nato a Bolzano nel 1938, Antonio Tarantino si trasferisce in giovane età a Torino. Fino agli anni Novanta lavora come artista figurativo e approda nel mondo teatrale solo dopo i cinquant’anni, quando nel 1993 vince il premio Riccione per il Teatro con "Stabat Mater" e "La Passione secondo Giovanni". Appuntamento pomeridiano per adulti e bambini invece, sabato 23 marzo alle 17, con la compagnia Cie ZeC fondata da Nicolò Bussi e Magdalena Vicente che, con Seguime, portano in scena tutta la magia del circo contemporaneo nella ricerca dell’equilibrio dei due performer: sgambetti, scoperte e lezioni di vita.