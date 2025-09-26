Tris d’assi. Nava, Padellaro e Minoli in arrivo

Giovanni Minoli, Antonio Padellaro, Mariella Nava, sono gli assi in arrivo ad Anghiari e Pieve Santo Stefano per tre incontri "A tu per tu". "Il Corsaro" associazione culturale di promozione sociale presenta tre serate per altrettanti personaggi con cui conversare appunto A tu per tu. Si parte con Giovanni Minoli, autore televisivo e scrittore in arrivo venerdì 3 ottobre alle 21 all’Auditorum Mascagni del comune di Anghiari. Gli incontri proseguono venerdì 10 ottobre alle 21 con la serata A tu per tu con il giornalista e scrittore Antonio Padellaro sempre all’Auditorum Mascagni di Anghiari e sabato 18 ottobre alle 21 con la cantante Mariella Nava al teatro comunale Papini di Pieve Santo Stefano. Le serate, tutte ad ingresso gratuito, saranno condotte da Stefano Mencherini e prevedono domande e interventi del pubblico.

"Si tratta di tre serate – spiega Stefano Mencherini ex autore e regista Rai, Presidente del Corsaro – ad Anghiari e Pieve Santo Stefano con tre personaggi della cultura e dello spettacolo. A tu per tu è il format che nasce grazie all’associazione culturale il Corsaro, che già nel nome è un omaggio a Pier Paolo Pasolini e i suoi scritti corsari. Abbiamo progetti a livello nazionale e locale. Iniziamo da questi tre incontri pubblici con queste tre personalità che ci permetteranno di parlare di televisione e servizio pubblico con Giovanni Minoli, poi di libertà di informazione e giornalismo anche alla luce del suo ultimo libro con Antonio Padellaro, che affronterà il dietro le quinte del giornalismo che vive quotidianamente. Si parlerà di musica con Mariella Nava, una dello voci più interessanti del panorama italiano che non solo ha vinto un Sanremo ma continua a calcare i palchi italiani".

Gli incontri A tu per tu per un racconto intimo. "Si tratta di personaggi che conosco personalmente – prosegue Mencherini - che ci regaleranno i loro racconti di vita. L’ingresso è libero e gratuito. Terremo sempre aperto un microfono, saremo aperti per domande e interventi e alle incursioni del pubblico. L’intento è quello di smuovere idee producendo cultura e partecipazione".

Angela Baldi