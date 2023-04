Tricca, la scuola sarà riaperta insieme alle altre

Sono ancora in corso i controlli sulla scuola media Margaritone di via Tricca dopo il crollo di una parte del controsoffitto in un’aula. Crollo nel quale un ragazzo è rimasto leggermente ferito. Il Comune ha disposto la chiusura del plesso con un giorno di anticipo rispetto alle vacanze di Pasqua. Ma tutto lascia pensare la riapertura sarà invece insieme a quella di tutti gli altri istituti, quindi al termine del periodo di sosta. Per certo nnon sono stati individuati problemi strutturali. Mentre proseguono le verifiche su quelle stanze che siano dotate dello stesso controsoffitto che è venuto giù nei giorni scorsi. Si tratta di pannelli, che erano collegati alla struttura portante. Procede la messa in sicurezzam anche rimuovendo quelle parti che potrebbero comportare dei problemi. E almeno per ora tutto sembra correre verso il suono puntuale della prima campanella.