Tributo alla Carrà. In scena la Fiesta di Canino

Arriva a San Giovanni Valdarno la commedia tributo a Raffaella Carrà e alle sue canzoni. Stasera venerdì 22 marzo alle ore 21 andrà in scena, al cinema teatro Masaccio, "Fiesta", il divertente spettacolo scritto da Roberto Biondi, Fabio Canino e Paolo Lanfredini. Un’occasione per ridere e divertirsi riflettendo sul mondo lgbtqia+ e su argomenti di attualità, dalla politica alla religione.

Battute ironiche e auto-ironiche, dialoghi serrati e pungenti, satira di costume e tanta, tanta musica, sono il cuore della particolare Fiesta organizzata da tre amici gay, per celebrare l’amatissima Raffaella Carrà.

Padrone indiscusso della scena sarà Fabio Canino, affiancato sul palco da Mariano Gallo, Sandro Stefanini, Simone Veltroni, Samuele Picchi (nel ruolo di un etero al "150%"), per una pièce originale che coinvolge direttamente il pubblico in sala, offrendo la possibilità agli spettatori di scegliere il finale fra tre diverse possibilità.

Un evento organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno nell’ambito della rete "Ready", che è la Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazione per l’orientamento sessuale e l’identità di genere; uno spazio non ideologico di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, trans gender.

Il costo del biglietto in platea è di 15 euro per quello intero e di 13 euro per il ridotto, mentre per la galleria è di 13 euro per l’intero e 11 per quello ridotto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro loco di San Giovanni Valdarno al numero 055 9126268. Chiude la stagione del Masaccio lunedì 25 marzo, Caterina Guzzanti con Secondo Lei. Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità si confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti in ruoli precisi.