Trentenne aggredito e picchiato in centro I residenti: "Basta con questo far west"

Violenta aggressione in pieno centro. Siamo in via Eritrea, la strada che dalla Conad di via Guido Monaco porta in via Petrarca. Sono da poco passate le 16.30 quando nella strada sta per scoppiare l’inferno per un giovane straniero. All’improvviso altri due extracomunitari lo aggrediscono. "Probabilmente c’era stata una discussione tra i tre, ma niente può giustificare una tale violenza" ha raccontato un residente che ha assistito alla scena. "Lo hanno spintonato e preso a botte fino a farlo cadere, una volta a terra lo hanno preso a calci nel volto. Poi lo hanno lasciato lì, a terra, in mezzo alla strada, con il viso in una maschera di sangue. Credo che gli abbiano spaccato qualcosa" continua a raccontare. A quel punto il residente, insieme a un’altra persona, si è avvicinato all’uomo ferita, un trentenne. "Gli abbiamo detto di stare fermo, di non alzarsi che stavamo chiamando i soccorsi. Ma non capiva la nostra lingua. Pur reggendosi a malapena in piedi si è alzato e, barcollando, si è diretto verso la stazione". Poi sono stati chiamati i carabinieri a cui i residenti della via hanno raccontato l’accaduto. "E’ la seconda volta che assito a una tale violenza, sempre qui. Nella zona, via Eritrea, via Marconi, non se ne può più. Siamo circondati da ubriachi, da ragazzini che spaccano tutto, da sporcizia, delinquenza. Chiediamo maggiore sicurezza". Ga.P.