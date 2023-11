Trent’anni di Umagroso. Festa al Tenda per il Calcit

Gli Umagroso festeggiano trent’anni e lo fanno co una serata di musica, solidarietà e sano divertimento. La band che dal 1993 anima le feste e gli eventi questa sera sabato 25 novembre alle ore 21 al Teatro Tenda, sarà sul palco con i suoi nove componenti. Il gruppo sarà affiancato dall’orchestra sinfonica e dal coro del Liceo Francesco Petrarca in uno spettacolo unico con gli arrangiamenti del Maestro Matteo Castellucci, la cui finalità principale è la raccolta fondi a sostegno del servizio Scudo del Calcit per l’assistenza alle cure domiciliari oncologiche.

L’ Orchestra del Liceo Musicale, diretta dal Prof. Alessio Tiezzi, accompagnerà lo storico gruppo aretino degli Umagroso per la ricorrenza del loro trentesimo anno di attività, una band che propone generi diversi, dal funky al blues, alla dance 7080. La serata sarà presentata da Martina Lo Piccolo al Teatro Tenda ed in apertura ci sarà un piccolo assaggio del Coro della scuola diretto dalla Professoressa Claudia Vigini. Lo spettacolo realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo e dell’associazione "La Città del Musica" ha il patrocinio del Comune di Arezzo.

Al Teatro Tenda è atteso il pubblico delle grandi occasioni: sono già tante le prenotazioni per una serata che prevede l’ingresso ad offerta libera a favore del Calcit. E’ possibile ancora prenotarsi telefonando al 328-7254025 o 348-8522313.

"Un compleanno bellissimo perchè unisce una storia importante della musica aretina e non solo ad un’altra storia altrettanto importante che è quella del Calcit in una combinazione di arte e solidarietà che sottolinea ancora una volta l’identità della città di Arezzo. Un momento significativo poichè tutto quello che verrà introitato sarà devoluto al servizio Scudo", ha commentato il vice sindaco Lucia Tanti.

"Mettere insieme una delle migliori band a livello nazionale, il Comune, La Città della Musica e il liceo musicale per promuovere e sensibilizzare alla sempre maggiore attenzione verso la salute è una ulteriore prova della generosità e della partecipazione della città al Calcit. Per tutto questo non possiamo che essere grati", ha detto il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli.