Trent’anni del Parco Regalo speciale

Un regalo speciale per i trent’anni del Parco.

Comdata, che da tempo collabora con il Parco del Casentino, ha sponsorizzato la tutela a tempo indeterminato di trenta ettari (uno per ogni anno d’età), di foresta alle pendici del Monte Falterona, proprio alle sorgenti dell’Arno.

Un nuovo appezzamento di terreno che va ad aggiungersi a quello già vasto dell’area protetta e che accrescerà ancora di più la salubrità dell’aria di tutta la vallata.

Questa società italiana leader nei servizi di customer care per multinazionali e Pmi ha scelto il parco nazionale delle Foreste casentinesi per un accordo che, in base ad una apposita delibera, sottrae trenta ettari di foreste intorno alle sorgenti del fiume che ha reso grande Firenze da ogni forma di utilizzazione forestale, a tempo indeterminato. Le foreste di Capo d’Arno cresceranno libere e completamente tutelate