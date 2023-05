Treno soppresso Botta e risposta in Regione

Botta e risposta tra i consiglieri Casucci da un lato e De Robertis e Ceccarelli dall’altro sulle responsabilità che la Regione Toscana avrebbe sulla soppressione del treno 18711, che collegava Arezzo a Chiusi con fermate intermedie a Castiglion Fiorentino, Camucia-Cortona, Terontola-Cortona e Castiglion del Lago, utile in quella fascia oraria ai pendolari della Valdichiana (soprattutto studenti). Treno sostituito, a causa dei lavori sulla tratta Prato-Bologna, con il 18713, che per ragioni di traffico sui binari non può fermarsi nelle prime due stazioni. L’esponente della lega Casucci commenta amaramente le parole di risposta, avute a seguito di una sua interrogazione, dall’assessore ai trasporti Stefano Baccelli. Giudico la sua risposta assolutamente insufficiente. "È tecnicamente puntuale, ma politicamente inaccettabile – tuona Casucci. Tecnicamente puntuale in quanto elenca con precisione le ragioni che hanno condotto alla soppressione. Politicamente inaccettabile perché non fa che prendere atto della situazione, senza dare peso ai disagi subiti da decine di pendolari. E per di più senza neanche dare un termine di massima per il ritorno alla normalità: i tempi potrebbero essere lunghi, visto che i lavori sulla Prato-Bologna termineranno nel 2025. E nel frattempo? La Regione pare essere rassegnata e non preoccupata". Ceccarelli e De Robertis rispettivamente capogruppo Pd in Consiglio Regionale e presidente della commissione competente non ci stanno e rimbalzano le responsabilità più in alto. "La Regione ha fatto quanto le spettava nel cercare di trovare la migliore soluzione per gli utenti della Valdichiana. Casucci dovrebbe chiedersi se il Ministero dell’interno e Trenitalia, di cui il Ministero è il ‘maggiore azionista’, hanno fatto quanto possibile per rispondere alle richieste della Regione". I consiglieri rimarcano che l’interruzione continuativa della linea Bologna-Prato determina altre modifiche e soppressioni importanti, tra cui un treno che porta studenti da Chiusi ad Arezzo. "L’assessore spiega bene tutti i disagi, rimarcando però anche l’importanza dell’adeguamento delle gallerie sulla Bologna-Prato, peraltro indispensabili per il potenziamento del trasporto merci", chiosano De Robertis e Ceccarelli.