Treno regionale cancellato La rabbia dei pendolari E il Comune alza la voce

di Laura Lucente

Soppresso il treno regionale 18711 che partiva da Arezzo alle ore 12,56 diretto a Chiusi con fermate a Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola e Castiglione del Lago. Al suo posto è stato istituito il treno regionale 18713 delle 13,10 che, però, non ferma più né a Castiglion Fiorentino né a Camucia. Una variazione avvenuta da alcuni giorni senza alcun preavviso e senza neppure avere aggiornato gli orari ufficiali e che ha reso la vita difficile soprattutto agli studenti che risiedono nei due comuni della Valdichiana. Un disservizio che i comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino mal digeriscono e per cui chiedono urgenti spiegazioni a Trenitalia. Ad accorgersi della variazione, che non è stata comunicata alle amministrazioni locali, è stato il presidente della commissione trasporti del Consiglio comunale di Cortona, Alberto Milani, pendolare ferroviario. Sono le due assessori ai trasporti di Cortona e Castiglion Fiorentino a chiedere delucidazioni in merito.

"Non comprendiamo né condividiamo questa improvvisa scelta – conferma l’assessore cortonese Silvia Spensierati - che sta determinando disagi soprattutto all’utenza pendolare e scolastica che si trova costretta a posticipare in maniera considerevole il ritorno a casa. Si chiede pertanto a Trenitalia e all’assessore regionale ai trasporti l’immediato ripristino della corsa che si è da sempre caratterizzata per una significativa frequentazione di utenti cortonesi e castiglionesi". Anche Chiara Cappelletti assessore del Comune castiglionese è critica.

"Spiace dover chiedere spiegazioni, significa non essere stati previamente interpellati o quantomeno informati. Ci auguriamo, oltre a delle risposte, anche un cambio di rotta in ordine al dialogo con le amministrazioni dei comuni coinvolti dalle scelte aziendali che vanno ad incidere sulla collettività".

Milani ricorda inoltre che il treno parte da Arezzo pressoché vuoto e per questo non si capacita il perché di "questi improvvisati cambiamenti che penalizzano centinaia di utenti per l’esigenza di pochi". Sul disservizio emerso esprime tutto il suo disappunto anche il consigliere regionale della Lega Marco Casucci. "Ho redatto un’interrogazione all’assessore Baccelli, chiedendo che interloquisca col gestore per sapere il perché di questa improvvisa decisione".