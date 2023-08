Treno parte in anticipo a Montevarchi: decine di viaggiatori a piedi

Continua a non essere facile la vita dei pendolari sulla tratta valdarnese da e per Firenze. Nella settimana dell’avvio dei lavori di manutenzione alla galleria "Migliarina", sulla linea convenzionale tra le località di Laterina e Bucine, a fare notizia stavolta non sono i ritardi, ma una partenza anticipata che ha lasciato a piedi decine di viaggiatori. E’ accaduto domenica scorsa per il treno regionale 4022 che avrebbe dovuto muoversi alle 8.38 dalla stazione di Montevarchi – Terranuova e invece ha chiuso le porte una decina di minuti prima dell’orario previsto. A denunciare pubblicamente la vicenda paradossale, che ha causato notevoli disagi e un evidente disservizio ai passeggeri, è stato il Movimento Consumatori Toscana. "Il caso – afferma - dimostra per l’ennesima volta la totale assenza di controlli da parte delle autorità competenti. Tutto ciò favorisce una sorta di servizio senza regole dove a rimetterci sono sempre e solo i pendolari. Quest’ultimi, per dovere di cronaca, dobbiamo ricordare come vengano danneggiati perennemente dai costanti ritardi, soppressioni e cancellazioni".

L’associazione promette che non lascerà cadere la questione facendosi portavoce delle istanze degli utenti in Regione e attivandosi per tutelare chi ogni giorno sale in carrozza per motivi di studio o lavoro, nella speranza che nel frattempo siano presi i provvedimenti opportuni una volta accertato quanto successo e le relative responsabilità. Infine ha ribadito l’impegno a farsi parte attiva, coinvolgendo anche le altre associazioni di tutela dei consumatori, nei confronti delle istituzioni regionali con l’obiettivo di ottenere prestazioni migliori e annuncia che, in caso contrario, non sono escluse iniziative di mobilitazione: "E’ finito il tempo delle promesse – è la conclusione – e ora servono fatti".

Intanto ha preso il via l’operazione di restyling della galleria con il contestuale rinnovo dei binari nelle due principali stazioni della vallata, San Giovanni e Montevarchi, e qualche criticità per chi sarà costretto a viaggiare da qui al 3 settembre.