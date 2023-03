Treno, 60 pagamenti al giorno con le carte

di Sonia Fardelli

Piacciono ai viaggiatori del treno del Casentino le nuove emettitrici digitali di biglietti dove basta solo passare la carta di credito per salire nei vagoni e andare. Già in questi primi giorni di attivazione molti utenti hanno scelto il "Pay and Go" il nuovo servizio di bigliettazione elettronica ideato da Aep. "Questo nuovo servizio ha trovato fin dal primo giorno di attivazione il gradimento dei nostri utenti - dice il presidente di Lfi Maurizio Seri - abbiamo già riscontrato che quotidianamente circa una sessantina di persone scelgono questo nuovo modo di pagamento. E questo ci fa molto piacere perché siamo la prima in tutta Italia delle linee ex concesse, ovvero quelle fuori da Trenitalia, ad aver installato queste emettitrici digitali." Bastano pochi secondi e appoggiando la carta di credito si può salire a bordo, senza fare la fila e senza attendere la stampa del biglietto cartaceo con vantaggio per gli utenti ma anche per l’ambiente.

Un investimento fatto da Lfi per circa 180mila euro che sono serviti per attivare una ventina di obliteratrici digitali. Per il Casentino il pagemento elettronico è attivo nella stazione di Stia e nelle fermate di Pratovecchio, Porrena, Poppi, Memmenano, Bibbiena, Corsalone, Rassina, Calbenzano, Baciano, Subbiano, Capolona, Giovi, Puglia Ceciliano e Arezzo Casello 1. I viaggiatori possono scegliere, alle obliteratrici elettroniche la fascia chilometrica che corrisponde alla tariffa della destinazione che desiderano raggiungere pagando 1,60 euro per le località entro 10 chilometri, 2,60 euro per quelle entro 20 chilometri, 3,30 euro per quelle entro 30 chilometri, 4,10 euro per quelle entro 40 chilometri e 5 euro per quelle entro 50 chilometri. "La collaborazione con Lfi ha radici molto profonde - dice Gianni Becattini, amministratore delegato di Aep - e siamo molto lieti di essere stati scelti da questa storica azienda per introdurre in Toscana questo servizio, in assoluto tra i più moderni e attuali a livello europeo.

Siamo stati tra i primi a renderlo possibile e vediamo che trova immediatamente il più grande favore da parte dell’utenza, finalmente libera da obblighi e scomodità imposti dai tradizionali titoli di viaggio". Un servizio innovativo che giorno dopo giorno viene sempre più sfruttato dagli utenti del treno del Casentino. Viaggiatori che sicuramente aumenteranno con l’avvento della buona stagione e con l’arrivo di tanti stranieri e turisti. Ed anche per questo i nuovi treni verso Stia sono stati attrezzati anche per il trasporto delle biciclette ed Lfi ha già fatto richiesta alla Regione per farli viaggiare pure di domenica e nei giorni festivi.