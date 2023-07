Trenino del Casentino: stop disagi Interventi conclusi verso Stia Ora più sicurezza e tecnologia

di Francesca Mangani

STIA

Riprende dunque il regolare servizio del Trenino del Casentino tra la stazione di Arezzo e Stia. Un tratto del collegamento era stato sospeso per effettuare lavori sulla linea all’altezza di Rassina dove sono stati sostituiti 500 metri di binari, traversine e pietrisco.

"Il servizio è ufficialmente tornato regolare, nei tempi che avevamo previsto – ha dichiarato il presidente di Lfi Bernardo Mennini – ci scusiamo per i disagi registrati dai pendolari, ma i lavori erano stati programmati in questo periodo proprio perché è quello che abitualmente registra un minor numero di utenti, essendo le scuole chiuse e quindi non transitando gli studenti. Gli interventi si sono resi indispensabili per garantire qualità e sicurezza ma anche per diminuire il livello di rumore percepito nell’abitato di Rassina, regolarmente attraversato dai treni". Sono stati inoltre ripristinati i guasti alle macchinette automatiche che forniscono i biglietti nelle varie stazioni casentinesi e che erano state motivo di segnalazioni e disagio, in quanto nel periodo di ferie spesso non ci sono esercizi vicini alle stazioni dove comprare i tagliandi. Sulla linea Arezzo Stia Lfi sta investendo da tempo, sono stati recentemente acquistati anche nuovi treni Pop, mezzi innovativi, con un ridotto consumo energetico, elevato comfort per i passeggeri, videosorveglianza, carrozze ampie e accessibili. Realizzati in alluminio e con materiali riciclabili al 97%, i nuovi treni hanno anche sei ampi spazi per il trasporto delle biciclette a bordo, un segnale importante per il cicloturismo che caratterizza il Casentino e gli investimenti fatti per la Ciclovia dell’Arno e il Sentiero della Bonifica.

Il rinnovo del materiale rotabile che circola sulla Sinalunga-Arezzo-Stia si inserisce in un percorso più ampio che ha l’attivazione di un nuovo sistema di pagamento elettronico che permette l’acquisto dei titoli di viaggio con carte contactless nelle stazioni ferroviarie della linea gestite da Trasporto Ferroviario Toscano.