Treni sulla linea veloce fino al 2027. La battaglia vinta dai pendolari

di Francesco TozziMONTEVARCHIOra è ufficiale: la proroga dei treni regionali sulla Direttissima è andata in porto e sarà in vigore per tutto il 2026 e parte del 2027. Ad annunciarlo il presidente dell’authority di regolazione dei trasporti Nicola Zaccheo, che in una lunga intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore ha elencato tutti i dettagli dell’operazione, sottolineando il fatto che non si potrà andare oltre il 2028, anno entro il quale le regioni dovranno dotarsi dei nuovi convogli in grado di viaggiare a 200 km/h, condizione necessaria per poter restare sui binari dell’alta velocità. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal comitato pendolari Valdarno Direttissima. "Come comitato – ha commentato il portavoce Maurizio Da Re – siamo stati impegnati fortemente in questi ultimi mesi, perché fosse concessa la proroga al blocco al 31 dicembre di tutti i treni regionali sulla Direttissima, in attesa che fossero consegnati e circolassero i nuovi treni regionali, i Pop 200, con velocità 200 km/h, adatti alla Direttissima, di cui 6 già acquistati dalla Regione Toscana e 12 dall’Umbria". A questo punto, per Da Re, è fondamentale che Trenitalia consegni tutti i nuovi treni previsti entro il 2027 e che Regione Toscana vigili affinché ciò avvenga nel pieno rispetto delle tempistiche. "Promessa mantenuta" ha esclamato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, che nei giorni si era attivata insieme alla deputata aretina Tiziana Nisini nel portare il problema all’attenzione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. "Questa è la politica del fare, che lavora per il territorio. Lasciamo ad altri flash mob e tavoli di sole chiacchiere" è stato l’affondo verso gli altri colleghi sindaci del Valdarno aretino e fiorentino, che negli ultimi mesi sono scesi in campo con alcune manifestazioni, fino a raggiungere il capoluogo fiorentino. Dal canto loro, i primi cittadini, attraverso una nota congiunta, hanno rivendicato l’importanza di aver fatto squadra per l’ottenimento dell’importante risultato a vantaggio dei pendolari valdarnesi."È ora necessario ottenere risultati anche per quanto riguarda i quotidiani e costanti ritardi dei treni pendolari sulla linea tra Firenze e Arezzo - si legge nel documento - Già in questi primi giorni di settembre gli studenti e i lavoratori pendolari stanno affrontando disagi significativi, messi a dura prova dalle frequenti irregolarità del servizio". Insomma, si chiude un fronte e se ne riapre un altro, quello dell’annosa piaga dei ritardi all’ordine del giorno.