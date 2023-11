Treni speciali, Lfi vara il piano. Dal Casentino su binari express

Una città vestita a festa da tutto esaurito. Tantissimi i turisti qui per il secondo fine settimana; il che vuol dire decine di pullman e un serpentone di auto agli ingressi della città. Ecco allora l’idea di un treno speciale che, venerdì 8 e domenica 10 dicembre, collegherà il Casentino con Arezzo Città del Natale. A presentare il progetto, Bernardo Mennini, presidente del gruppo Lfi e Maurizio Seri, amministratore unico di Trasporto ferroviario toscano Spa, alla presenza dell’assessore Simone Chierici. "Siamo orgogliosi - spiega Mennini - di poter dare il nostro contributo alla crescita di un appuntamento importante per il nostro territorio. Lo facciamo mettendo a disposizione i nostri servizi e le nostre competenze in un’ottica di mobilità sostenibile e rispetto per l’ambiente. Viaggiare in treno riduce la quantità di automobili in circolazione sulle strade l’emissione di gas inquinanti".

Le partenze da Stia sono previste alle 14.30 e alle 20.12, mentre le opportunità di rientro da Arezzo saranno alle 19 e alle 21.30, per permettere di vivere a pieno la magia della festa. Un’ora di viaggio, in totale relax e sicurezza per ritrovarsi immersi nelle atmosfere magiche del Natale. E anche in questo caso è garantito un servizio di controllo con la presenza di vigilantes. L’idea, proposta dal Gruppo Lfi, grazie al servizio istituito da Tft, è finalizzata a fornire un comodo collegamento dal Casentino verso Arezzo, con il duplice obiettivo di permettere a chi vive in vallata di poter raggiungere la città del Natale in comodità e rapidità, contribuendo ad alleviare i problemi di traffico intenso alle vie d’accesso, a partire dalla strada regionale 71, particolarmente congestionata dal traffico durante il periodo delle festività. "Il progetto - sottolinea Maurizio Seri - è sperimentale e ci servirà anche per capire la potenzialità di sviluppo di altre iniziative di questo genere. L’8 e il 10 dicembre sono due giornate importanti in cui è previsto un grande afflusso di persone verso il capoluogo. Cercheremo, come sempre, di offrire un servizio all’altezza delle aspettative, ma soprattutto cercheremo di fare un ulteriore passo avanti verso quel modello di mobilità smart e sostenibile che è al centro del nostro impegno e della nostra visione".

"Arezzo Città del Natale - aggiunge l’assessore Simone Chierici - è diventato un evento totalizzante. Come Comune abbiamo fatto una chiamata alle armi alle aziende aretine perché ognuna potesse fare la sua parte, Lfi e Tft hanno risposto con questa belle idea che contribuirà ad alleggerire il traffico e i parcheggi soprattutto la domenica, giornata che richiama più visitatori".

Ga.P.