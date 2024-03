Treni, scatta la protesta. Pendolari infuriati:: "Esclusi dal tavolo convocato per i disagi"

di Massimo Bagiardi

SAN GIOVANNI

Monta sempre più, col passare del tempo, la polemica attorno ai noti disagi dei pendolari che, giornalmente, per semplici ragioni di studio o professionali, prendono il treno sulla tratta della direttissima che da Arezzo conduce verso il capoluogo di regione. Ritardi su ritardi, quotidianamente sul profilo Facebook "Comitato Pendolari Valdarno" non mancano le segnalazioni di coloro ormai quasi rassegnati a una situazione che si protrae da anni e che, per il momento, non vede una benché minima luce in fondo al tunnel. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso risale giusto al fine settimana scorso, in un comunicato diramato dal Comune di San Giovanni dove il presidente della conferenza dei sindaci del Valdarno Valentina Vadi annunciava, per il prossimo 13 marzo, una cabina di regia in video conferenza alla quale parteciperanno, oltre che la Regione Toscana, anche i vertici di Trenitalia e Reti Ferroviarie Italiane al fine di poter trovare una soluzione che possa se non altro smorzare le polemiche. Ma giusto loro, proprio i diretti interessati, non sono stati invitati al confronto tra le parti e, da qui, ecco la presa di posizione del presidente del comitato Maurizio Da Re che si è detto, in un comunicato diramato poco dopo aver saputo di questa convocazione, indignato e sconcertato per non aver tenuto conto di tutti coloro che conoscono a fondo il problema. La situazione, sotto questo punto di vista, si è ulteriormente inasprita ma di fare un passo indietro, almeno per il momento, oltre che la conferenza dei sindaci anche i responsabili di Trenitalia non ci pensano proprio.

Le parole forti usate dal referente dei pendolari non hanno sortito nessun effetto, è lo stesso Da Re che conferma come alla giornata di ieri niente sia cambiato e che dovranno, loro malgrado, attendere in silenzio il 13 marzo confidando che possa uscire qualcosa di buono dalla cabina di regia. "Ogni giorno - afferma proprio Da Re - dopo quanto ho divulgato nel fine settimana attendo invano che possano invitarci a questa cabina di regia e ascoltare le voci di chi vive, per davvero, questa situazione. A questo punto credo sia difficile che possa smuoversi qualcosa a nostro favore. Come ho già avuto modo di dire la ritengo una mancanza di rispetto bella e buona per i nostri interessi". L’ultimo faccia a faccia tra le parti risale all’8 febbraio del 2023, dopodiché il buio totale nonostante le rassicurazioni del consigliere regionale ai trasporti Stefano Baccelli che aveva ipotizzato incontri semestrali per confrontarsi e cercare di trovare più soluzioni possibili per ovviare a questa problematica. Nelle ultime ore, a fianco dei pendolari, si è schierato anche il sindaco di Figline Giulia Mugnai: "La partecipazione del Comitato all’incontro – ha affermato – può rivelarsi quanto mai utile e sono certa che questa riflessione sarà condivisa anche dall’assessore Baccelli".