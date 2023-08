Treni per Siena in un’ora Giani lancia il progetto e punta sulla gestione Lfi

di Simona Santi Laurini

Appena arrivato alla stazione di Pescaiola, è andato dritto come un treno all’obiettivo: il governatore della Toscana Eugenio Giani sta lavorando con Lfi e il neo presidente Bernardo Mennini all’unione ferroviaria tra Arezzo e Siena (insieme nella foto). "Voglio dare un segnale forte di incoraggiamento al lavoro di Lfi, che rappresenta una vera e propria pluralità in Toscana" ha esordito Giani, rivendicando di essere stato "un partner di grande sostegno affiunchè questa società possa fare investimenti. In particolare, ho presentato la prospettiva di poter collegare direttamente Arezzo e Siena in i meno di un’ora e un quarto, bypassando la fermata di Buonconvento. Ho provato prima con il Pnrr, poi anche con i fondi europei, ma a oggi ho avuto resistenze. Il progetto non è stato approvato dalle autorità nazionali. Tuttavia, io porterò avanti questa battaglia; in Toscana vorrei sia la presenza di Fs che di altri soggetti, perché la concorrenza crea vitalità".

A dire il vero, il progetto è già pronto ed è stato dettagliatamente illustrato al governatore dai vertici de La Ferroviaria Italiana, che svolge un servizio per i cittadini sulle linee ferroviarie che collegano Pratovecchio-Stia ad Arezzo e Arezzo con Sinalunga, oltre a rappresentare una solida realtà al servizio delle aziende. Basti pensare al recente trasporto dei conci per la realizzazione dell’alta velocità fiorentina da Lucignano al capoluogo di regione, dando così seguito alla volontà di sottrarre traffico su gomma.

Ma torniamo al progetto di collegamento ferroviario tra Arezzo e Siena, una chimera per tanti studenti, costretti fino ad ora a spostamenti infiniti e non sempre agevoli.

"E’ una sfida che noi raccogliamo", ha commentato Bernardo Mennini, ringraziando Giani "per la fiducia, più volte espressa peraltro anche cercando soluzioni nell’immediato, con la linea esistente".

Entrando nel dettaglio, il Presidente di Tft Maurizio Seri ha spiegato come il progetto sia già pronto con tanto di studio di fattibilità, pure se mancano gli investimenti. "Sarebbe la vera rivoluzione per il trasporto ferroviario della Toscana meridionale" ha affermato Seri, pensando tuttavia anche alla soluzione con i treni bimodali, che consentirebbero il collegamento senza necessariamente elettrificare la linea senese.

Impossibile poi non affrontare la questione relativa a Medioetruria, la stazione dell’alta velocità sul tavolo istituzionale aperto al ministero (il prossimoi incontro è fissato il 14 settembre) con Ferrovie e i vertici dele Regioni Toscnaa e Umbria. Obiettivo: la fattibilità dell’opera e la scelta dell’area dove costruirla.

Per Giani si tratta di una infrastruttura imprescindibile, che va realizzata. Sulla localizzazione, il suo parere personale propende per l’opzione Rigutino, come già espresso mesi fa ad Arezzo nella sede della Provincia, ma ora che i campanilismi agitano le acque, il presidente della Giani rilancia il valore dell’analisi dei tecnici. Con buona pace per tutti. "Se ne facciamo una partita di campanile, non arriveremo da nessuna parte" ha concluso il governatore toscano.