Treni, guasto sulla linea Valdarno-Montevarchi. Mattinata di disagi

Firenze, 30 gennaio 2024 – Guasto sulla linea ferroviaria Valdarno-Montevarchi. Un’altra mattinata complicata per i pendolari e i viaggiatori che stamani, 30 gennaio, hanno visto ritardare fino a mezz’ora i treni. Tempestivo l’avviso sul sito di Trenitalia che alle 6 ha dato la prima segnalazione dei rallentamenti. Fino alle 7.15 la situazione è rimasta immutata: treni in ritardo in attesa dell’intervento degli addetti ai lavori. Poco prima delle 8 è stato finalmente risolto il problema e la circolazione è tornata regolare.