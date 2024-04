Trekking urbano. La caccia ai luoghi col nuovo portale

BIBBIENA

Crearsi un trekking urbano alla scoperta dei migliori angoli di Bibbiena. Adesso è possibile per cittadini e turisti grazie al nuovo sito https://bibbienatrekking.it una piattaforma al cui interno sono racchiuse le migliori tracce gps a disposizione degli amanti della camminata, della bicicletta e delle passeggiate immersive nel territorio in compagnia degli amici a quattro zampe. Si tratta del nuovo sito di trekking urbano di Bibbiena, uno strumento voluto dall’amministrazione per poter unire i diversi itinerari di scoperta del territorio di Bibbiena. Da questa nuova piattaforma, fruibile anche da smartphone, si possono avviare o scaricare tracce di diversi itinerari, da fare soli o in compagnia. Si possono capire le difficoltà, il chilometraggio e scegliere in base alle proprie esigenze. Il sito è stato creato dal web designer Daniele Maggio che ha sapientemente interpretato le esigenze degli amministratori di offrire ai cittadini e ai turisti un comodo strumento di scoperta ai fini promozionali, ma anche di comunità.

"L’idea del sito – dice l’assessore Francesca Nassini – nasce dall’idea di unire dei percorsi preesistenti che toccavano bellezze e particolarità del nostro territorio. Itinerari da quelli religiosi a quelli culturali utilizzati dal turista o dal semplice cittadino. Si parla di ciclopista verso Camaldoli o verso le Macee facilmente utilizzabile da tutti". Un punto di partenza da arricchire nel tempo. "Questo sito servirà anche – spiega Nassini – per accogliere nuovi itinerari e nuove occasioni di scoperta. Riteniamo, infatti, che la promozione turistica di un territorio passi anche attraverso la nostra capacità di offrire sempre nuove opportunità di scoperta. Questo è uno strumento molto semplice da utilizzare che può aiutare le persone che risiedono in Casentino, a conoscere meglio il nostro territorio secondo un concetto molto interessante che è quello dell’esperienza attiva".

E i numeri sul turismo sono incoraggianti. "Nel 2005 le presenze in Casentino si attestavano sulle 125 mila – conclude Nassini – mentre nel 2022 siamo arrivati a 191 mila. Per gli stranieri si registra una performance ancora più sorprendente poiché si passa dalle 32 mila unità del 2005 alle 83 mila persone nel 2022".