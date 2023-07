Tre incidenti con moto e bici in nove ore ad Arezzo

Tre incidenti in nove ore. Dalla Valdichiana al Casentino, alla Valtiberina. I feriti non sono gravi ma per due di loro è stato necessario il ricovero all’ospedale Careggi di Firenze. Il primo incidente è accaduto di notte, poco dopo le 3 a Monte San Savino, lungo la statale 73 . Un’auto con al volante un uomo di 44 anni è finita nella scarpata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia savinese, i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno chiarire le cause del fuoristrada. L’uomo è stato trasferito al San Donato. A metà mattina le sirene dell’ambulanza sono scattate per raggiungere un ciclista caduto a terra durante un’escursione. È accaduto in Casentino a Serravalle, località nel comune di Bibbiena. Protagonista della disavventura, un uomo di 48 anni. I soccorritori della Misericordia di Soci lo hanno stabilizzato in attesa dell’elisoccorso Pegaso a bordo del quale è stato trasportato a Careggi.

Il terzo incidente è accaduto all’ora di pranzo in Valtiberina nel comune di Sestino, lungo la strada regionale che collega Toscana e Romagna. In questo caso si è trattato dello scontro tra un’auto e una moto. E proprio il motociclista, 48 anni, ha avuto la peggio anche se le ferite non sono gravi come hanno appurato i soccorritori della Misericordia di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano.

Anche per lui è stato deciso il trasferimento a Careggi a bordo dell’elisoccorso Pegaso.