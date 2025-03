Tre giorni di Connessioni: danza, movimento e terapia per il benessere

Tre giornate di approfondimento, confronto e attività per gli addetti ai lavori, ma anche di laboratori e iniziative aperte alla cittadinanza grazie al programma del convegno e formazione permanente di Apid, dal titolo Connessioni. DanzaMovimentoTerapia per il benessere della persona e delle comunità, che si svolgerà ad Arezzo dal 4 al 6 aprile 2025. Apid è l’Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia, che si occupa della formazione dei DanzaMovimentoterapeuti e della promozione di questa pratica (DMT) che oggi trova un vasto campo di applicazioni nell’ambito della salute, dell’educazione, della formazione, dell’arte e del benessere.

L’evento si svolge ogni anno in una città differente e per il 2025 vede coinvolta Arezzo; quest’anno la manifestazione è organizzata in collaborazione e con il contributo dell’Università di Siena – Campus di Arezzo nell’ambito del Festival della Salute Mentale (festival organizzato dalla stessa Università e patrocinato dal Comune di Arezzo e dall’Azienda Usl Toscana Sud est). Coinvolte e partecipi anche le istituzioni: al Convegno previsto per il pomeriggio di venerdì 4 aprile infatti, tra gli altri, saranno presenti per i saluti istituzionali il Vicesindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti e l’Assessora della Regione Toscana Serena Spinelli.

Specificità di questa edizione è la connessione con le istituzioni e le realtà del territorio, con i cittadini a cui sono dedicate le iniziative gratuite, tra le quali si segnala il Convegno (Connessioni. DanzaMovimentoTerapia per il benessere della persona e delle comunità, venerdì 4 aprile ore 14,45, Aula 1, Università degli studi di Siena, Campus di Arezzo, Viale Cittadini, alcuni laboratori di DanzaMovimentoTerapia indoor e outdoor, uno spettacolo di danza integrata e una passeggiata attraverso il Parco Pionta nei luoghi della memoria dell’ex ospedale neuropsichiatrico.