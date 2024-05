Tre giorni con "Food&Street". Negozi aperti, musica e animazioni

Torna a Sansepolcro l’appuntamento annuale con "Food&Street", il festival gastronomico che promette un viaggio attraverso i sapori internazionali. L’evento, giunto alla sua sesta edizione, si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio in viale Armando Diaz, su organizzazione di Confcommercio in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, la Banca di Anghiari e Stia, la Federazione Nazionale Venditori Ambulanti (Fiva) e Meet Valtiberina Toscana. Dopo aver chiuso l’edizione 2023 superando i 50mila visitatori nei tre giorni, Sansepolcro Food&Street si presenta quest’anno in veste ancora più ricca. Oltre 20 gli stand gastronomici che dalle ore 11 fino a mezzanotte serviranno delizie culinarie provenienti da tutto il mondo, dalla paella spagnola alle mini-crepes olandesi passando per le specialità brasiliane e orientali, fino ai piatti caratteristici di Israele e Grecia. Tra le novità lo stand irlandese, dove i visitatori potranno gustare l’autentica carne di angus alla griglia, poi le aree dedicate ai più piccoli, le animazioni musicali e i tour guidati gratuiti per esplorare il centro storico. In più, i partecipanti avranno la possibilità di beneficiare di sconti esclusivi utilizzando la "shopping card" nei negozi che aderiscono all’iniziativa. "Con entusiasmo accolgo l’inizio della manifestazione Food&Street – ha detto il sindaco Fabrizio Innocenti - un’opportunità straordinaria per celebrare la cultura gastronomica di Paesi a noi lontani. Food&Street è diventato ormai un appuntamento imperdibile nel calendario delle manifestazioni della nostra città e contribuisce a consolidare Sansepolcro come una destinazione gastronomica di primo piano". L’importanza dell’appuntamento nelle parole di Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo: "Quello di Sansepolcro è ormai diventato uno degli eventi di punta del nostro calendario, con una formula semplice, ma che colpisce sempre nel segno, perché unisce i valori del cibo alla voglia di fare festa, di stare insieme e, perché no, di scoprire nuove cose". Un’opportunità straordinaria per far meglio conoscere la città e la sua rete commerciale e un esempio di sinergia per la promozione dell’economia del territorio: i concetti sono stati rimarcati da Anna Maria Cantucci, presidente locale di Confcommercio e da Fabio Pecorari, direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.